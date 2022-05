El padre de Meghan Markle está en una situación complicada. Según se informaba hace unos días, Thomas Markle ha sufrido un ictus y tiene dificultades para hablar. Un accidente que se producía poco antes de que el suegro del príncipe Harry viajase a Londres para participar en un programa dedicado al Jubileo de Platino de la Reina Isabel.

Era un periodista con el que Thomas Markle iba a encontrarse en Londres el que revelaba la noticia, sin que todavía se hubiera pronunciado la familia. Su hija mayor, Samantha Markle, que siempre ha sido muy crítica con Meghan Markle, se mostraba molesta con la duquesa de Sussex, que no se había interesado por el estado de su padre.

Sin embargo, la situación podría haber cambiado. Tal como revelan algunos medios, Meghan Markle, que estuvo visitando la localidad de Uvalde a raíz del tiroteo de la pasada semana en un colegio, también ha estado con su padre. Al parecer, la esposa del príncipe Harry está preocupada por él, a pesar de que no se hablan desde antes de la boda con el hijo menor de Carlos de Inglaterra, hace ya cuatro años. De hecho, Thomas no solo no ejerció de padrino en el enlace sino que, además, tampoco conoce a ninguno de sus nietos, Archie Harrison de tres años y Lilibet Diana, que está a punto de cumplir uno en apenas unos días.

Una fuente cercana a la pareja ha asegurado al tabloide Sunday Mirror que, a pesar de las polémicas y de la distancia, la Duquesa está muy preocupada por su padre y quiere saber si existiría alguna opción de ponerse en contacto con él. Meghan tiene la intención de poder hablar con su padre o incluso visitarlo, pero quiere hacerlo en privado, de manera que no se sepa y, sobre todo, que no intervengan otros familiares.

Al parecer, la esposa del príncipe Harry no quiere tener ningún tipo de contacto con sus hermanos, Samantha Markle y Thomas Markle Jr. “Quiere un encuentro totalmente privado, sin que nadie intervenga”, aseguran dichas fuentes. Una opción que, a día de hoy, es complicada ya que es Samantha la que está pendiente de la evolución de Thomas y siempre ha sido muy dura con Meghan.

A pocos días de que la pareja regrese por fin al Reino Unido para estar presente en los actos con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, los duques de Sussex están intentando encontrar la manera de que Meghan pueda contactar con su padre. Un encuentro que, de producirse finalmente, no se hará público salvo que alguna de las partes lo filtre.

Aunque se sabe que los duques de Sussex van a viajar a Londres para el Jubileo de la Reina, todavía no se han hecho públicos los detalles de esta visita ni los actos concretos en los que van a participar. De la misma manera, no ha trascendido cuánto tiempo se quedará la pareja en Reino Unido.