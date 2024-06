‘The Veil’, la serie del creador de ‘Peaky Blinders’ protagonizada por Elisabeth Moss

Uno de los estrenos de series más esperados es el de The Veil (El velo), un thriller de acción, misterio y espionaje que se podrá ver en en la plataforma de streaming Disney+ a partir del miércoles 26 de junio. Una ambiciosa serie de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, que está protagonizada por la actriz Elisabeth Moss a la que conocemos por su interpretación de El cuento de la criada por la que recibió un Emmy.

Según los responsables de la serie es un thriller de acción y espionaje que tiene “el espíritu de Thelma y Louise” y cuenta la historia de Imogen Salter, una inteligente agente del MI6, que es capaz de cambiar de identidad con una gran facilidad. Gracias a esta habilidad se convierte en una candidata perfecta para infiltrarse en un campo de refugiados turco-sirio, con el fin de liberar a una mujer llamada Adilah El Idrissi.

The Veil: una ambiciosa serie

Esta serie ha sido creada por Steven Knight, uno de los guionistas más conocidos del Reino Unido con ficciones como Peaky Blinders, Taboo o See. Una ambiciosa producción dirigida por Daina Reid y Damon Thomas y protagonizada por las actrices Elisabeth Moss y Yumna Marwanel

En The Veil se realiza un retrato del complejo mundo de la inteligencia internacional y de las misteriosas figuras que operan en ella. La serie estrenó sus primeros dos episodios el 30 de abril en Hulu en Estados Unidos. En España se va a poder ver en Disney+, como todas las producciones que se han estrenado en los últimos años de FX y Hulu.

¿Qué va a ocurrir en The Veil?

Esta miniserie de suspense y acción sigue a esta agente del MI6 en la compleja misión de infiltrarse en un campo de refugiados turco-sirio para liberar a una mujer llamada Adilah El Idrissi. Imogen Salter tendrá que convencer a esta mujer para que le revele unos importantes secretos y esto le obligará a hacerse preguntas sobre propio código moral y su misterioso pasado.

El campo de refugiados está cerca de la frontera entre Siria y Turquía y el conflicto comienza cuando una mujer sube al camión de las Naciones Unidas para ayudar a repartir los alimentos de la ayuda internacional. Cuando otra refugiada la identifica como miembro del Estado Islámico y como la asesina de su familia, las cosas se tuercen para la primera mujer.

Imogen, la agente del servicio de inteligencia británico, tendrá que descubrir si Adilah El Idrissi (Yumna Marwan), la acusada, es una de las pocas mujeres en una situación de poder dentro de la organización terrorista, una pieza clave del entramado, o si simplemente es una víctima. ¿Puede ser Adilah una temible terrorista o no?

El reparto de la serie The Veil

La actriz Elisabeth Moss interpreta el papel de Imogen, la agente del MI6 y la actriz Yumna Marwanel de Adilah El Idrissi, la supuesta terrorista. Elisabeth Moss es una actriz y productora británica-estadounidense eque saltó es conocida por el personaje de Peggy Olson en la serie Mad Men y por su papel de June Osborne en la serie El cuento de la criada, por la que recibió dos Emmy en 2017 por su labor como actriz y productora.

La actriz Yumna Marwanel es la protagonista de la serie de televisión Little Birds, en la que interpreta el papel de la dominatriz Cherifa Lamor. En 2023 interpretó a Lauren en la película dramática Inshallah a Boy de Amjad Al-Rasheed. Con su papel de Adilah El Idrissi en esta nueva serie de Disney+ ha sorprendido a todos.

También en el reparto de esta serie están los actores Joana Ribeiro (El hombre que mató a Don Quijote), Dan Wyllie (La ciudad secreta), Karol Steele (Southcliffe), Dali Benssalah (Las dos caras de la justicia) y Josh Charles (The Good Wife), entre otros.

Otras apuestas de Disney+ para el verano

The Veil es una de las apuestas de la plataforma de streaming Disney+ en series para este verano junto con el estreno de Under the bridge: el asesinato de Reena Virk que se estrena el 10 de julio, la tercera temporada de la divertida El encargado el 19 de julio, la segunda de Casi muertos el 3 de julio o la quinta de Lo que hacemos en las sombras. También el 12 de julio se estrena la película musical Los descendientes: Corazón rebelde en Disney+.

El plato fuerte de la plataforma de streaming es la serie Under the bridge: el asesinato de Reena Virk cuenta como el 14 de noviembre de 1997 en los tranquilos suburbios de Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica (Canadá), la joven Reena Virk de 14 años fue salvajemente golpeada y ahogada por un grupo de adolescentes. Un crimen horrible que se convirtió en todo un espectáculo mediático debido a la sensibilidad de la sociedad ante la violencia que involucraba a niñas y adolescentes.