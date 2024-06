No te pierdas las series que se estrenan del 24 al 30 de junio

La última semana del mes de junio del 24 al 30 se estrenan nuevas e interesantes series. Una buena forma de terminar este mes en el que podremos disfrutar de series como Cris Miró (Ella), El tatuador de Auschwitz, The Way, Tierra de mujeres, My Lady Jane, La vida prometida o La vorágine, entre otras muchas.

Lunes, 24 de junio

Cris Miró (Ella)

La plataforma de streaming Max estrena la original serie Cris Miró (Ella). En 1995, Cris Miró fue elegida la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Cris vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía y construyó su identidad como Cris Miró, una mujer magnética que logró, al calor de la fama, visibilidad y aceptación en la sociedad argentina. Sin embargo, un diagnóstico de VIH positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió. La actriz Mina Serrano interpreta el papel de Cris Miró en esta serie de ocho episodios de 30 minutos.

Martes, 25 de junio

El tatuador de Auschwitz

El protagonista de esta serie es Lale, un judío eslovaco que, en 1942, es deportado a Auschwitz, el campo de concentración donde más de un millón de judíos fueron asesinados durante el Holocausto. Poco después de llegar a Auschwitz, es nombrado uno de los tatuadores encargados de grabar números de identificación en los brazos de los prisioneros. Un día, conoce a Gita mientras le tatúa el número de prisionera en el brazo, lo que da lugar a un amor que desafía el horror que les rodea. Bajo la constante vigilancia de un inestable oficial nazi de las SS, Stefan Baretzki, Lale y Gita se empeñan en mantenerse con vida el uno al otro. Unos 60 años después, Lale, ya octogenario, conoce a la aspirante a escritora Heather Morris y se atreve se atreve a contar su historia mientras se enfrenta a los traumáticos fantasmas de su juventud.

The Way

Un thriller de tres episodios de la BBC dirigido y protagonizado por Michael Sheen. Cuenta como huyendo de los disturbios, los Driscoll se ven obligados a escapar del país al que siempre han llamado hogar y de las certezas de sus antiguas vidas. ¿Se verán abrumados por los recuerdos del pasado o dejarán descansar a sus fantasmas y se arriesgarán a un futuro desconocido?

Miércoles, 26 de junio

Tierra de mujeres

Esta nueva serie española que se estrena en Apple TV+ está protagonizada por las actrices Eva Longoria, Carmen Maura y Victoria Bazúa. Una serie inspirada en la novela de Sandra Barneda y protagonizada Gala, una madre neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros. Gala se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre y su hija universitaria para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda. Las tres mujeres se esconden en el pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás.

The Veil: red de mentiras

Disney+ estrena este thriller de espías internacionales que cuenta la peculiar y peligrosa relación entre dos mujeres que juegan al letal juego de verdades y mentiras en el trayecto desde Estambul hasta París y Londres. Entre las sombras, la CIA y la DGSE colaboran para impedir un potencial desastre.

Jueves, 27 de junio

My Lady Jane

Prime Video estrena esta esperada serie romántica ambientada en una realidad alternativa del mundo de los Tudor. Edward VI, hijo del rey Henry XVIII, no muere de tuberculosos, Jane Grey no es decapitada, ni tampoco lo es su marido Guildford. La protagonista de esta serie es la brillante y testaruda Jane, que es coronada como reina de la noche a la mañana y se ve en el punto de mira de infames villanos que quieren su corona y su cabeza.

Aquellos maravillosos noventa

Disney+ estrena dos décadas después de la sitcom nostálgica Aquellos maravillosos 70 esta serie en la que regresan algunos personajes y las nuevas generaciones de protagonistas.

Supacell

Netflix estrena esta serie ambientada en Londres en la que cinco personas normales y corrientes descubren que tienen poderes extraordinarios. Un hombre deberá reunirlas para salvar a la mujer que aman.

La vida prometida

Antena 3 estrena esta nueva serie italiana que arranca en la Sicilia de los años veinte, cuando Carmela Carrizzo y sus hijos Antonio, Alfredo, Michele y María, sufren el acoso de Vincenzo Spanò, el terrateniente del pueblo que siente una loca pasión por Carmela. Rocco, el otro hijo de Carmela, es acusado injustamente de robo y golpeado por los hombres de Spanò y al final termina sufriendo lesiones cerebrales permanentes. Salvatore, el padre de Rocco, se enfrenta a Spanò y éste lo mata. Carmela decide huir a Estados Unidos dejando absolutamente todo atrás, incluida a su hija gravemente enferma y a punto de morir, como única salida para ella y su familia. Durante el viaje, Carmela conoceré al hombre que hará posible la entrada de toda su familia al país: Amadeo Ferri.

Viernes, 28 de junio

La vorágine

Netflix estrena esta serie en la que se cuenta la lucha de poder entre el primer ministro y la vice primer ministra que comienza el día en el que el presidente sufre un intento de asesinato.

Split

Por último, SundanceTV estrena este drama francés que cuenta la historia de Anna, una doble de cuerpo que tiene novio y pensaba que era feliz con él hasta que en un rodaje se enamora de la actriz a la que dobla.