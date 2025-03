Adiós a una de las series más vistas de Amazon: no podrás volver a verla

La plataforma de streaming Prime Video les ha dado un disgusto a sus usuarios ya que la serie Crueles intenciones (Cruel Intentions) no será renovada por una segunda temporada. Esta serie dramática se estrenó en noviembre de 2024 y logró ser número 1 en 30 países. Aunque sus creadores está basada en la película de 1999 Las amistades peligrosas (Dangerous Liaisons) y en la novela homónima de Pierre Choderlos de Laclos publicada en 1782, lo cierto es que no tiene mucho que ver. Según Variety la serie de televisión Crueles Intenciones de Prime Video ha sido cancelada tras tan solo una temporada y sus seguidores se tendrán que conformar con los episodios de la primera entrega. Una original ficción que adaptaba a la trama de la conocida novela a nuestros tiempos y se ambientada en el Manchester College. Aunque contaba en el reparto con actores como por Sarah Catherine Hook o Zac Burgess y buenos comentarios de los usuarios de la plataforma de streaming, pero esto no ha bastado para que Prime Video haya decidido cancelarla.

La serie Crueles intenciones cuenta la historia de dos hermanastros ricos que estudian en el Manchester College que ante una cruel novatada que puede amenazar su nivel de vida, deciden tomar una decisión complicada; seducir a la hija del vicepresidente. Aunque la idea parecía interesante, parece ser que no ha convencido por sus personajes exagerados y por su compleja trama. Una ficción Crueles intenciones que ha sido producida por Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios y Original Film como tantas otras no ha funcionado como sus creadores esperaban. Quizás la distancia entre esta producción y la película era tan enorme en todos los sentidos que era difícil que funcionase.

En cuanto a la cancelación de la serie, según Variety, se debe a que la serie no se había logrado consolidar dentro del competitivo mercado de las plataformas de streaming. Este proyecto además había comenzado con mal pie ya que había sido concebida en 2021 inicialmente para IMDb TV, el actual Freevee, antes de que Amazon Prime Video tirase del proyecto en 2023.

¿De qué trata la serie Crueles intenciones?

Los protagonistas de esta serie son dos ricos hermanastros, Sebastián Valmont (Ryan Phillippe) y Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar) bastante caprichosos que están comenzando las clases a finales del invierno en el Manchester College. Kathryn fue abandonada por su novio, Court Reynolds, que la dejó por Cecile Caldwell, a la cual su madre había dejado bajo su cuidado al creer que era una buena estudiante. Despechada, propone a Sebastian seducir a Cecile, para enviar a su ex novio algunas fotos de ellos dos juntos.

Según la sinopsis oficial de la plataforma de streaming «Caroline y Lucien, dos hermanastros despiadados, harán lo que sea para mantenerse en la cima de una sociedad feroz. Ante una novatada brutal que amenaza al mundo de las hermandades, harán lo que sea necesario para preservar su poder y reputación, incluso si eso implica seducir a la hija del vicepresidente».

Los protagonistas de la serie Caroline y Lucien tienen que recurrir a todo tipo estrategias cuestionables para mantener su posición en la jerarquía social. Además de esta trama, en Crueles intenciones tiene un gran peso el incidente de novatadas que ha amenazaba con desestabilizar la tranquila vida del campus universitario. Una serie de intriga, romance y suspense que no llegó a convencer ni a los usuarios ni a los responsables de la plataforma de streaming.

El reparto de esta serie dramática

Los protagonistas de la serie son la actriz Sarah Michelle Gellar, a la que conocemos por su trabajo en The White Lotus como Kathryn Merteuil y el actor Zac Burgess como Lucien Belmont. También en el reparto tienen un papel de peso en esta serie los actores Reese Witherspoon como Annette Hargrove y Ryan Phillippe como Sebastian Valmont.

Además en el reparto de esta serie están los actores Selma Blair como Cecile Caldwell, Sean Patrick Thomas como Ronald Clifford. Louise Fletcher como Helen Rosemond, Joshua Jackson como Blaine Tuttle. Eric Mabius como Greg McConnell, Swoosie Kurtz como la doctora Greenbaum, Christine Baranski como Bunny Caldwell. Charlie O’Connell como Court Reynolds y Hiep Thi Le como Mai-Lee, entre otros.

La serie Crueles intenciones, aunque no haya superado las exigencias de Prime Video, puede ser una opción entretenida para cualquier tarde de este mes de marzo. De todas maneras si no has visto todavía la serie, recuerda que no contará con una segunda temporada, pero todavía pueden disfrutar de sus 8 episodios. En esta plataforma de streaming se pueden ver otras muchas ficciones interesantes que se han estrenado en marzo como la tercera temporada de La Rueda del Tiempo y Bosch: Legacy o las películas Wicked, El jardinero. La maldición del Queen Mary, The Creator, Raqa y Duplicidad de Tyler Perry.