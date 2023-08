Todas las claves para ir al gym con ganas a partir de septiembre

Fact checked

Tras las vacaciones, sucede aquello de apuntarte al gimnasio por querer hacer deporte pero luego vas poco. Ya puedes anotar las claves para al gym con ganas en septiembre. Así estarás siempre motivado.

Al principio puede hacer pereza, pero si sigues con una serie de hábitos, verás que no te costará nada, es más, echarás de menos ir al centro deportivo o estará mucho más activo.

Las claves para ir al gym con ganas

Cambia o prueba varias disciplinas

Sara Álvarez, co-fundadora y creadora del método Reto48, explica que probablemente haya que probar con distintas disciplinas en el caso de optar por clases colectivas o una actividad en concreto.

“Es indispensable que te guste y estés deseando que llegue el momento de ponerla en práctica y que el tiempo pase volando es el mejor indicativo de acierto. Pasarse la clase mirando el reloj y calculando cuánto falta para terminar indica que no estás en el sitio adecuado”, añade Álvarez.

De forma progresiva y con frecuencia

La experta recomienda empezar con un mínimo de 3 días por semana intercalando uno de descanso, para dejar que el musculo se recupere. Por debajo de esa frecuencia es más difícil crear un buen hábito.

Y debe hacerse de manera progresiva y vamos al gym a tope el primer día nos cansaremos antes.

Convertirlo en una rutina

Vamos cada día a trabajar o a comprar, pero no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Esto es un error. Lo normal es tratar de marcar una hora fija en tu día a día para entrenar. Cuando no se tiene una hora fijada el ejercicio no se convierte en algo prioritario y la mayoría de las veces será relegado ‘para más tarde’ o bien para otros días.

Qué días entrenar

La experta anuncia que, en el caso del ejercicio físico, son de 48 a 66 o de 8 a 10 semanas los que hay que entrenar para que el deporte pase a ser una parte imprescindible de tu vida y notar resultados que te motiven aún más.

Objetivos y metas

Aunque no es del todo necesario para ir al centro deportivo o bien hacer deporte por tu cuenta fijarse objetivos, te ayudará para seguir adelante, no desfallecer y estar más motivado a diario.

En este caso, los retos deben ser asumibles. Como llegar a un x y superarse a uno mismo en un plazo de tiempo. También te puedes premiar cada vez que consigas metas.