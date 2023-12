Tenlo en cuenta y descansa: las consecuencias de la falta de sueño

Fact checked

Hace ya tiempo que la Asociación Mundial de Medicina del Sueño -WASM, por sus siglas en inglés-, insiste en que los problemas relacionados con el descanso constituyen una epidemia que amenaza la salud y la calidad de vida de la mitad de las personas. Hablamos de un inconveniente de tal magnitud que nos impulsa a analizar varias de las consecuencias de la falta de sueño.

Como sabemos, dormir bien es una de las claves para gozar de una buena salud. Es tan importante como comer bien y entrenar, pero si no descansamos lo suficiente corremos el riesgo de alimentarnos mal y no estar preparados entonces para hacer ejercicio porque estamos más cansados.

Las consecuencias de la falta de sueño

Dormir entre 4 y 5 horas, una moda peligrosa

Seguro que habrás visto esos vídeos cortos en las redes sociales en los que los influencers presumen de dormir cuatro o cinco horas. Lamentablemente muchos de estos personajes son seguidos por los jóvenes que pueden adoptar hábitos poco recomendables. Acostumbrar a dormir entre seis y ocho horas, y hacerlo de modo continuo, sin interrupciones, es esencial para el metabolismo.

Alimentación desequilibrada

Una de las consecuencias de la falta de sueño es que uno se alimenta de forma incorrecta. Sobre un tercio de la población mundial admite que come mal cuando duerme poco. Piensa en las fiestas, por ejemplo. Comemos demasiado, nos acostamos tarde, y al día siguiente no desayunamos porque nos sentimos pesados.

Trastornos mentales

Otra de las maneras en las que un descanso inadecuado empeora nuestra calidad de vida es propiciando los trastornos mentales. Estrés, ansiedad y depresión, en ese orden, son algunos de los síntomas de los que no concilian el sueño por la noche.

Evidentemente, tras tener tales trastornos la calidad de nuestro sueño merma. Por eso debes consultar a un experto.

Accidentes

Si no descansamos correctamente entonces somos más propensos a sufrir todo tipo de accidentes, ya sean caseros, conduciendo, o en el ámbito laboral. Incluso, hay estudios que asocian el 20% de los incidentes con vehículos a haber dormido mal la noche anterior el conductor. Suponiendo que vayas a realizar un viaje largo, y sobre todo si viajas con tu familia, debes descansar bien y también parar cada dos horas.

Bajo rendimiento físico

Los expertos en la materia afirman que el descanso es el contrapeso de la actividad. Si entrenas y no descansas, con seguridad tendrás dolor o, peor aún, puedes llegar a sufrir lesiones. Eso te obligará a parar. Así que duerme unas seis horas mínimas para recuperarte.

Cuando descansas, las células de tu cuerpo que has exigido durante las rutinas aeróbicas o anaeróbicas se renuevan.

Imposibilidad de aprender

Estudiar si no has tenido una buena noche puede ser una misión imposible. Esa limitada capacidad cognitiva se debe a que, si duermes poco o mal no podrás acceder a tu potencial de atención, de memoria y de incorporación de nuevos conocimientos.

Pasar la noche en vela estudiando antes de rendir exámenes, especialmente la noche previa a hacerlo, es una mala idea.

Hábitos para dormir correctamente

Deporte

Ya hemos comentado antes que no descansar bien puede hacer que no rindamos en el deporte. Pero la actividad física es totalmente necesaria para poder descansar pues induce al sueño.

Meditación y respiración

Si nos cuesta dormir hay una serie de hábitos que debes hacer. Como es meditar y respirar correctamente para que nuestro estrés se reduzca y todo esto nos lleva a un sueño reparador.

Ir a dormir siempre a la misma hora

Es una cuestión de hábitos. Si cada día vamos a comer, nos levantamos y nos dormimos a la misma hora, entonces nuestro cerebro se acostumbra.