Así puedes escoger un buen programa de entrenamiento en casa

Ya sea porque te has acostumbrado durante la pandemia, o porque quieres dejar el gimnasio para seguir entrenándote pero sin gastar tanto dinero cada mes, lo cierto es que ejercitarse en casa se posiciona como una elección más que interesante para la mayoría de las personas. Te contamos cómo escoger un buen programa de entrenamiento en casa.

Esta opción, que es posible ahora más que nunca gracias a Internet y a las múltiples posibilidades que nos da de acceder a contenidos propios de la actividad física, tiene sentido siempre y cuando haya un plan específico, en lugar de una serie de movimientos inconexos entre sí, que no suman nada.

De ahí la importancia de contar con un buen programa de entrenamiento casero, y los profesionales nos ofrecen algunos consejos clave para poder decidirnos por una rutina concreta, como qué habrá que considerar a la hora de reemplazarla por una nueva, por cansancio o por objetivos alcanzados.

Escoger un buen programa de entrenamiento en casa

No te exijas por demás

Así como los entrenadores del gimnasio atienden a que tus desplazamientos sean correctos, que no estés poniendo en peligro huesos, articulaciones ni músculos, también velan por tu salud para que no te exijas más de lo que puedes, o que debes. Por lo tanto, ante la ausencia de esa persona, comenzamos recomendando que no te quedes sólo con los entrenamientos de alta intensidad. Conviene, en todo caso, que los rotes con otros más ligeros, intercalándolos entre sí, y propiciando la recuperación metabólica.

No olvides la resistencia

Aunque no tiene nada de malo centrarse sobre todo en el incremento de masa muscular y la fuerza, un programa decente de entrenamiento le dará, como mínimo, la mitad del protagonismo a ganar resistencia. Tanto muscular como cardiovascular, es fundamental que hagas actividades que permitan elevar los niveles mínimos de respuesta sostenida del organismo a esta rutina casera.

Entrena el cuerpo completo

Un error demasiado frecuente es enfocarse únicamente en los grandes grupos musculares, dejando de lado aquellos que no tienen tanta “prensa”, como los hombros, los abdominales laterales y otros, que son imprescindibles porque, si no se desarrollan como los demás, pueden provocar lesiones.

No te fíes de cualquiera

Por último, como es probable que recurras a YouTube y otras plataformas con contenidos en torno al entrenamiento en casa, sugerimos que no te fíes de todos, y que contrastes cualquier ejercicio que propongan, porque pueden ser contraproducentes para ti, tanto buscando más información en la web, como consultando de vez en cuando con un médico.