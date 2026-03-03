Fact checked

Sor Rosario Soto nacida el 3 de marzo de 1914, a sus 112 años conserva su cabeza inmaculada. Según le ha revelado al doctor Manuel de la Peña el secreto de su longevidad es mantenerse con serenidad, vida espiritual y fe.

Mantiene una gran conexión social gracias a todas las monjitas que viven como ella en el convento de las Esclavas de Santander.

Hace dos meses superó una anemia ferropénica que la tenía debilitada. Como es habitual en sus entrevistas clínicas De la Peña le tomó la tensión arterial que estaba perfecta en 130/70, su frecuencia cardiaca en 68, con una cabeza admirable. No sólo mantiene la lucidez, sino que contagia alegría, según cuenta el doctor, y su vitalidad es tal que cualquiera podría pensar que el tiempo se detuvo para ella. Es de costumbres sanas. Tiene una existencia serena, simple y entregada.

«Lo que más me sorprendió fue su alegría y sonrisa constante», relata el doctor Manuel de la Peña, quien afirma que «vive en paz e invadida por la fe y eso le da una fuerza imbatible», tal y como se puede visualizar en el vídeo divulgado en todas las redes sociales, en el que se observa al doctor de la Peña entregándole un rosario a Sor Rosario Soto, bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que cumplió en octubre 100 años.

De la Peña, en calidad de presidente de Apacor, le otorgó a Sor Rosario Soto por llegar sana a sus 112 años la distinción de socia de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Lucile Randon, la monja que llegó a los 118 años y batió el récord como la monja más longeva de la humanidad. Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. También la monja británica Inah Canabarro llegó a los 116 años, batiendo otro récord de longevidad. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Historias reales de supercentenarios

Hacer un recorrido por España y conocer a los 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los 700.000 tiene más mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.