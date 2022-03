Ganarle años a la vida y llenar de vida los años. ¡Qué frase! Pues es otra de las originales fórmulas que se han utilizado para el nacimiento de Mejor prevenir que curar (Ediciones B), este pasado 10 de marzo, en la que el doctor Jesús Sánchez Martos responde a preguntas como las siguientes: ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Cuál es la mejor alimentación para estar sano? ¿Cómo sé si estoy teniendo un ataque al corazón? ¿Qué hago si alguien sufre un atragantamiento? ¿Es hereditario el cáncer? ¿Qué puedo hacer si me cuesta dormir por las noches? ¿Cuáles son, en definitiva, los mejores consejos para llevar una vida saludable?

Sánchez Martos es doctor en Medicina y Cirugía y diplomado en Enfermería y ha sido galardonado con numerosos premios, entre los que destacan el Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la UCM y el Nacional de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet (APEI).

Desde hace más de treinta años es catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, actualmente, colabora en varios medios de comunicación. Es la ‘cara médica’ del programa ‘Sálvame’, emitido en Telecinco. Pero, además, colabora asiduamente en Onda Madrid y Telemadrid, entre otros, informando, según detalla, «sobre medicina y defendiendo la humanización de la asistencia sanitaria». OKSALUD tiene la ocasión de charlar con él para intentar descifrar por qué está convencido de que «es posible vivir más y mejor».

PREGUNTA.- ¿Por qué ahora esta guía práctica?

RESPUESTA.- Creo que la población general debe tener acceso a los consejos de salud desde el rigor de la ciencia y la experiencia clínica y espero que este libro les pueda servir para evitar consultar con tanta frecuencia al Dr. Google, que tanto daño hace a las personas, como consecuencia de la falta de autocontrol de muchas de sus publicaciones.

P.- ¿Qué se pretende con ella?

R.- Poner en práctica la «educación para la salud», algo que llevo haciendo desde hace más de 40 años en los medios de comunicación y en la universidad, con el fin de potenciar o «empoderar» a todas las personas en el autocuidado de su salud y en el autocontrol de las distintas enfermedades.

P.- ¿Qué diferencia esta obra de otras existentes en el mercado?

R.- He tratado de que sea entendido como un libro actualizado y basado siempre en el rigor de la ciencia, pero explicado de forma sencilla, que no simple, con el objetivo de que mis explicaciones puedan ser entendidas por todos nuestros lectores. El secreto de la eficacia en la divulgación sanitaria está en «saber hacer fácil a los demás, lo que para ti fue difícil», y ese ha sido siempre mi «cuaderno de bitácora» al escribir este nuevo libro.

P.- ¿Por qué elige a Jorge Javier Vázquez para que prologue la obra y al doctor Ramón Sánchez Ocaña para el epílogo?

R.- He pensado en que mi nuevo libro tuviera una apertura y un cierre escrito por dos grandes profesionales. El prólogo lo escribe Jorge Javier Vázquez, a quien agradezco su colaboración, porque llevo trabajando más de dos años junto a él, especialmente en los momentos más crudos de la pandemia, y me ha demostrado en todo momento su rigor cuando hablamos de temas de salud, que es lo único que yo hago en «Sálvame». Y el cierre de oro, por el gran maestro de la divulgación sanitaria, Ramón Sánchez Ocaña, al que le estaré eternamente agradecido por cómo nos ha enseñado a todos y por demostrar que la credibilidad científica no siempre debe ser patrimonio de los científicos y los médicos.

P.- Cuáles son las enfermedades y malestares más comunes de los que se habla a lo largo de las 221 páginas (18 capítulos) de este libro?

R.- He recogido las preguntas que con más frecuencia me hacen mis seguidores en los diferentes programas de radio y televisión y en las redes sociales. Algunas de estas preguntas también responden a las enfermedades más frecuentes en la actualidad, como las cardiovasculares, la obesidad, el insomnio o el cáncer.

P.- ¿Cree que se da suficiente importancia al autocuidado de la salud en España?

R.- No, en absoluto. Y nunca he entendido que, a pesar de tantos estudios que demuestran la eficacia del autocuidado de la salud y el ahorro en vidas y en dinero que ello conlleva, nuestras autoridades no hayan potenciado ni patrocinado un programa o espacio de salud que pueda ayudar a vivir más y mejor y a controlar las enfermedades, y que no sean las enfermedades las que nos controlen a nosotros. Y si a esto añadimos que un programa de este corte contribuiría de forma indiscutible a disminuir la automedicación, no existe razón para que nuestros políticos no apuesten por la educación para la salud en los medios de comunicación.

P.- ¿Está todo español preparado para saber detectar cuándo es necesario acudir a un médico de urgencia? ¿Qué consejos nos puede aportar?

R.- La verdad es que una urgencia lo es para la persona que la sufre y nosotros, los profesionales, lo que debemos hacer es atender a cada persona de manera personal en cada caso. Yo creo que el problema más importante en las urgencias es que debemos reflexionar sobre nuestro Sistema Sanitario que está basado en el «hospitalocentrismo», cuando debería centrarse en potenciar la red de Atención Primaria y volver a abrir los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), que además de ofrecer una atención temprana y de calidad, ayuda a no saturar los servicios de urgencias hospitalarios.

P.- «Es posible vivir más y mejor», dice usted. La pregunta del millón: dígame cómo que me cae medio siglo este año…. ¿Qué consejos daría brevemente para otras edades?

R.- «Ganarle años a la vida y saber llenar de vida esos años». Ese es el verdadero secreto del envejecimiento saludable, pero para conseguirlo debemos aprender a aceptar que cumplir años tiene grandes ventajas, aunque también entraña algunas dificultades, todas ellas superables. El aumento de la esperanza de vida en España nos permite disfrutar de los nietos, pero también es cierto que nuestras arterias, nuestros ojos y nuestros oídos se resienten por el paso de los años. En definitiva, se trata de disfrutar del envejecimiento en todos los sentidos, incluso en lo relativo a nuestra vida sexual porque, como siempre recuerdo, «el sexo no tiene canas si se tienen ganas».

P.- ¿Y por qué si lo ve tan sencillo no nos aplicamos la mayoría el cuento? ¿Qué hacer? ¿Me centro en el decálogo de su libro?

R.- El propio decálogo del libro nos recuerda los puntos esenciales para poder disfrutar más de la vida, sobre todo alimentándonos en base a nuestra dieta mediterránea, realizar ejercicio físico de forma moderada y regular (caminando, por ejemplo, 40-50 minutos al día), evitando el consumo de alcohol y tabaco y no olvidar las revisiones de salud con nuestro médico, incluidas todas las vacunas aconsejadas, especialmente las que están ayudando a controlar la Covid-19.

P.- ¿Cree usted que estamos preparados para hacer frente a una nueva pandemia?

R.- Sinceramente creo que hemos aprendido con esta pandemia mucho menos de lo que yo auguraba en marzo de 2019. Es cierto que hemos recuperado aspectos tan importantes como la higiene de las manos, tan olvidada y que en tantas ocasiones han sido el vector de muchas enfermedades, como las intoxicaciones alimentarias; también hemos aprendido la importancia de no abusar de los antibióticos para evitar posibles resistencias bacterianas y, especialmente, que las vacunas son nuestro mejor seguro de vida. Pero hemos de ser conscientes que, tanto nosotros como nuestro Sistema Sanitario, somos especialmente vulnerables ante un inesperado ataque de un virus tan cruel como este. Y aún hoy, dos años después, continuamos sin tener un mando único centralizado, que, en mi opinión, es obligado para hacer frente a cualquier problema de Salud Pública.