El 39% de las altas de los hospitales en España son de especialidades quirúrgicas una de las áreas que acumula más listas de espera en nuestro país (en diciembre 2020 eran 658.000 los pacientes con un tiempo medio de espera de 148 días para la realización de una intervención).

Estos datos hacen necesario realizar un abordaje integral de los procesos que redunde en una mejora de los resultados clínicos y sanitarios, de la experiencia del paciente, de la satisfacción del profesional y en una mejora de la eficiencia y la efectividad de las actuaciones: así se puso de manifiesto en el último Comité de Innovación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) en el que participaron profesionales de la compañía GE Healthcare, junto a miembros de las entidades que forman parte del Patronato de la Fundación IDIS .

Tras una breve introducción por parte de Arantxa Pascual, Strategy and Marketing CMO de GE Healthcare Spain and Portugal, Jorge Fernández Barral, Digital Care Solutions Account Manager de G.E. Healthcare y María Ardaiz Camacho, Segment Leader Anesthesia and Respiratory Care de G.E. Healthcare, abordaron los retos de la digitalización del área quirúrgica presentando las soluciones de las que dispone la Compañía para optimizar los tiempos o mejorar la calidad de los tratamientos.

En este sentido, explicaron que la tecnología Centricity™ Opera permite gestionar las listas de espera quirúrgica a través de una programación basada en inteligencia artificial (gestionando los recursos, materiales o capacidad). Esta tecnología también da soporte para la mejora de la calidad asistencial y del trabajo de los profesionales sanitarios.

Durante la reunión se hizo referencia, asimismo, a CHA, la solución integral en gestión de anestesia que permite mejorar la calidad de tratamiento en pacientes desde la fase preoperatoria, durante la inducción en el propio quirófano, en el propio proceso quirúrgico y en la fase posterior post anestesia, y también a Carestation Insights, una herramienta analítica para ayudar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones basada en el análisis masivo y estructurado asentado en diversas fuentes de datos, y de visualización remota (medicina personalizada y precisa).

Las cirugías son una de las principales causas de ingreso en los centros hospitalarios. Por ello, Marta Villanueva y Ángel de Benito, directora y secretario general de la Fundación IDIS, subrayaron “la importancia de herramientas como las presentadas en la reunión del Comité de Innovación para optimizar los recursos -en este caso en el área quirúrgica y mejorar la eficiencia y efectividad, consiguiendo a la par una mejor experiencia para los profesionales y los pacientes. A la vista de los datos sobre listas de espera -indicaron- parece clave abordar este problema, y tener en el punto de mira las herramientas que pueden aportar soluciones”.