Cuidar a quienes cuidan es también una forma de cuidar mejor a los pacientes. Bajo esta premisa, el Hospital Universitario La Paz y la Fundación Mutual Médica han inaugurado los nuevos espacios del Servicio de Anestesiología y Reanimación Pediátrica, un proyecto de mejora de espacios hospitalarios que se engloba dentro del programa Cuidar(me) de la Fundación.

La actuación ha permitido la reforma integral de la sala de descanso del reanimador y de un despacho-antedespacho del servicio, reconvertidos ahora en espacios modernos, funcionales y adaptados a las necesidades reales de los profesionales sanitarios que desarrollan su labor en uno de los servicios con mayor carga asistencial del hospital.

Y es que el Servicio de Anestesiología y Reanimación Pediátrica del Hospital La Paz desempeña una labor esencial en la atención a niños y niñas en situaciones clínicas de alta complejidad. Cada año, cerca de 8.000 pacientes pediátricos pasan por este Servicio, lo que implica una intensa actividad asistencial y la realización de guardias de presencia física o localizadas durante muchas horas, tanto de día como de noche.

En concreto, la reforma ha dado lugar a una nueva sala de reuniones del servicio, equipada con los medios necesarios para celebrar encuentros presenciales y por videoconferencia, con capacidad para hasta ocho facultativos y diseñada bajo criterios de comodidad, funcionalidad y eficiencia. El espacio incorpora además una zona de descanso y relax, pensada para los momentos de pausa durante las largas jornadas y guardias.

Asimismo, se han modernizado la sala de descanso del reanimador y uno de los despachos del servicio, mejorando notablemente las condiciones de confort, seguridad y bienestar del equipo médico.

Durante el acto de inauguración participaron representantes del Hospital Universitario La Paz y de la Fundación Mutual Médica, entre ellos su presidente, el Dr. Alejandro Andreu, quien destacó: «Este proyecto es un claro ejemplo de nuestra convicción de que cuidar del colectivo médico es esencial para garantizar una atención de calidad a los pacientes».

También explicó que «los profesionales del Servicio de Anestesiología y Reanimación Pediátrica del Hospital La Paz realizan una labor de enorme responsabilidad y exigencia, y contar con espacios adecuados, humanos y funcionales es una forma de reconocer su dedicación y de contribuir a que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles».

Impacto en niños, familias y equipos médicos

La mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales repercute de forma directa en la calidad asistencial. Contar con espacios que facilitan el descanso y la coordinación permite que los facultativos afronten su labor en mejores condiciones físicas y emocionales, lo que se traduce en una atención más segura, humana y de mayor calidad para los pacientes pediátricos y sus familias.

Esta colaboración se enmarca en el programa Cuidar(me) de la Fundación Mutual Médica, una iniciativa orientada a impulsar proyectos que mejoran las condiciones en las que el colectivo médico desarrolla su trabajo, especialmente en entornos hospitalarios de alta complejidad, promoviendo la humanización de los espacios y el bienestar del profesional como elementos clave para un sistema sanitario más sostenible y centrado en las personas.

Con iniciativas como esta, la Fundación Mutual Médica reafirma su compromiso con el colectivo médico, impulsando proyectos que sitúan el bienestar y la excelencia asistencial en el centro del sistema de salud.