A pesar de que más del 80% de los especialistas españoles consideran fundamentales las pruebas de biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, sólo el 16,1% de los pacientes acceden a ellas. Esta brecha se observa también a nivel internacional: en el conjunto de países analizados, únicamente el 15,2% de los pacientes accedió a pruebas de biomarcadores para confirmar la patología específica.

Así, los retrasos en el proceso derivación son los principales responsables de que el tiempo medio para lograr el diagnóstico de alzhéimer se duplique en países como Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, o Estados Unidos. Sin embargo, el caso de España y Francia va más allá, alcanzando hasta 7 meses de retraso. Un nuevo fracaso del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García al no implementar ayudas y directivas nacionales para acortar tiempos.

Estos datos se pueden extraer de la Adelphi Real World Dementia Disease Specific Programm (Adelphi DSP), una encuesta multinacional y transversal entre médicos que tratan a pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer en Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, y cuyos resultados se han dado a conocer durante la Alzheimer Europe Conference 2025.

La enfermedad de Alzheimer afecta a aproximadamente 6,9 millones de personas en Europa, unas 800.000 en España, y se prevé que esta cifra casi se duplique para 2050 debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, los expertos advirtieron durante el encuentro que la enfermedad de Alzheimer y las demencias siguen estando infradiagnosticadas, lo que impide a los pacientes acceder a opciones de tratamiento y cuidados.

La limitación en el acceso se suma a los retrasos en el diagnóstico: debido a los retrasos considerables en el proceso de derivación, el tiempo medio hasta el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se duplica, alcanzando los cinco meses. Destaca el caso de España y Francia, donde los pacientes pueden esperar entre seis y siete meses para conseguirlo.

Atención Primaria

Cuando es posible que el diagnóstico lo realice el médico de Atención Primaria, el proceso es más ágil, lo que refuerza el papel clave de este nivel asistencial en la detección, evaluación y manejo del deterioro cognitivo leve y la demencia por enfermedad de Alzheimer. Aun así, la derivación a Neurología sigue siendo lenta: en España no se remite con la suficiente rapidez al 30,8% de los pacientes con demencia leve y al 34,6% de quienes presentan deterioro cognitivo leve.

En cualquier caso, destaca que el 61% de los especialistas encuestados señaló que la principal barrera para identificar pacientes en fases tempranas de enfermedad de Alzheimer es el retraso en la búsqueda de ayuda por parte de los propios pacientes debido al estigma asociado a la enfermedad, y el 43% afirmó que los pacientes tardaban en ir a consulta porque no distinguían entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo causado por la enfermedad de Alzheimer. En España, esta percepción alcanza el 44% en demencia leve y el 26,2% en deterioro cognitivo leve.

Síntomas

Los síntomas más comunes que motivan una consulta diagnóstica son pérdida de memoria a corto plazo, dificultades de concentración/atención y problemas para recordar nombres o palabras. Aunque suelen ser detectados en primera instancia por un familiar, el estigma y la falta de conocimiento contribuyen al retraso en la búsqueda de ayuda.

«Estos resultados dibujan un panorama profundamente preocupante sobre el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en Europa y reflejan, tristemente, la experiencia de muchos pacientes y familias, que a menudo permanecen demasiado tiempo sin respuestas», afirmó Jean George, directora ejecutiva de Alzheimer Europe. «Si logramos aplicar urgentemente las lecciones de esta investigación y reconocemos la enfermedad de Alzheimer como uno de los principales retos de salud pública de nuestro tiempo mejorando el acceso a pruebas innovadoras, aumentando el número de especialistas y fomentando la concienciación social, tendremos la oportunidad de que más personas reciban un diagnóstico y apoyo oportunos, justo cuando más lo necesitan».