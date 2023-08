Fact checked

En los últimos años, estamos viendo la necesidad de volver lo antes posible, a una alimentación sana, mediterránea o atlántica, y que nos provea de medios para tener un sistema inmunitario fuerte. Una de las fuentes mal solventes que nos dan ese tipo de mecanismos es la vitamina C que hace que, durante el invierno, los resfriados sean mucho más livianos. Pero también se ha descubierto sus beneficios para la piel, no sólo en verano, sino durante la crudeza de los inviernos. Por eso la pregunta es, ¿para qué sirve la vitamina C?

Este ingrediente otorga numerosos beneficios a la piel, desde potenciar la producción de colágeno hasta disminuir los signos del envejecimiento o corregir ojeras oscuras. Esta vitamina es un ingrediente altamente eficaz para el cuidado de la piel con una amplia variedad de rendimientos. Con todos los mitos y desinformación que circulan sobre ella, es importante conocer la verdad sobre los beneficios que aporta un sérum con vitamina C en la piel y en el rostro, como ha llevado a cabo, entre otros Kiehl’s.

Sin embargo, hay que aprender más sobre este poderoso ingrediente y descubrir los mejores productos con vitamina C, a la hora de incorporarlos como ritual diario del cuidado de la piel.

¿Cuándo es recomendable su uso?

La vitamina C se puede utilizar tanto de día como de noche, aunque al ser fotosensible por el día, se inactiva con el sol. Su aplicación por las mañanas hace que proteja la piel de la radiación ultravioleta y por la noche, neutralizará los radicales libres, reparando la piel.

Así como la vitamina C es una parte esencial de su dieta, también es un paso importante en su rutina de cuidado de la piel. El cuerpo humano no produce su propia vitamina C, pero se basa en obtenerla a través de vías nutricionales y tópicas. El uso diario de un sérum facial de vitamina C equilibrado y estabilizado asegurará que la piel absorba todas las ventajas de este poderoso ingrediente.

Los niveles de vitamina C se agotan en la piel con el tiempo, por lo que el uso de productos para el cuidado de la piel con vitamina C es importante a medida que envejece. Sin embargo, estas fórmulas también son eficaces y se deben de usar antes de empezar a ver líneas finas y arrugas. Estas fórmulas ayudan a aumentar la luminosidad y proporcionan protección antioxidante para ayudar a defender la piel de los primeros signos del envejecimiento.

También para el área de los ojos

Desde ojeras, hasta patas de gallo, los sérums oculares de vitamina C también pueden ayudar a iluminar y suavizar el área de los ojos. Al seleccionar un sérum, busque una fórmula cuidadosamente diseñada para el delicado área de los ojos. Esta vitamina de contorno de ojos reduce las líneas de expresión y trata bolsas y ojeras. Esta fórmula eficaz para un aspecto más rejuvenecido y luminoso.