Protege del sol y es perfecta para pieles grasas: la crema de Mercadona con vitamina C que necesitas

La vitamina C es uno de los ingredientes más buscados en el mundo de la cosmética, ya que tiene múltiples beneficios para la piel: aporta luminosidad, previene el envejecimiento, estimula la producción de colágeno y combate las manchas. Sin embargo, no todas las cremas con vitamina C son iguales, ni se adaptan a las necesidades de cada tipo de piel y muy pocas son indicadas además para protegernos de los rayos de sol. Por este motivo, no puedes dejar escapar la crema de Mercadona con vitamina C que necesitas. Perfecta para que te protejas del sol y además, para pieles grasas.

La crema para el sol y con vitamina C que arrasa en Mercadona

Si tienes la piel grasa y quieres disfrutar de los efectos de la vitamina C sin renunciar a una buena protección solar, te interesa conocer la crema facial de Mercadona que lo tiene todo. Se trata de la crema facial Vitamina C FPS 50 de Viseger Pharma, un producto que hidrata, ilumina y protege la piel del sol con un acabado mate y sin sensación grasa.

Esta crema está formulada con un 5% de vitamina C estabilizada, lo que garantiza su eficacia y su durabilidad. Además, contiene filtros solares que ofrecen una alta protección contra los rayos UVA y UVB, evitando así el daño solar y el fotoenvejecimiento. Su textura es ligera y se absorbe rápidamente, dejando la piel suave y sin brillos.

La crema facial Vitamina C FPS 50 de Viseger Pharma se puede usar tanto por la mañana como por la noche, después de limpiar y tonificar la piel. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro, el cuello y el escote, realizando un suave masaje hasta su total absorción. También se puede usar como fotoprotector, pero debes procurar aplicarla al menos 20 o 30 minutos ante de que te expongas al sol.

La crema facial Vitamina C FPS 50 de Viseger Pharma se puede encontrar en los supermercados Mercadona por un precio de 7 euros el tarro de 50 ml. Se trata de un producto apto para todo tipo de pieles, pero especialmente indicado para las pieles grasas que buscan una crema con vitamina C que no aporte grasa ni brillos, sino hidratación, luminosidad y protección solar.

Si quieres cuidar tu piel con vitamina C y protegerla del sol con un solo producto, no dudes en probar la crema facial Vitamina C FPS 50 de Viseger Pharma, la crema de Mercadona que necesitas.