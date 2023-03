Los mejores ejercicios para mantener el peso de una vez por todas, según Harvard

Fact checked

La actividad física variada es indispensable para no ganar kilos con el paso del tiempo, pero no siempre sabemos cuáles son las opciones más recomendables, tanto aeróbicas como anaeróbicas. Estos ejercicios para mantener el peso, según Harvard te ayudarán a controlar efectivamente tu condición, por lo que es imprescindible que adoptes una rutina de entrenamiento que los incluya.

Harvard nos ofrece pistas acerca de cómo debería ser el entrenamiento ideal pensando en quemar calorías para evitar el aumento de peso. Siguiendo estos consejos, reducirás la probabilidad de sufrir dolor o enfermedades.

Éstos son los mejores ejercicios para mantener el peso

Natación

Hablamos de uno de los deportes más completos que existen. Es perfecto para activar los huesos, los músculos y las articulaciones. También hay que tener en cuenta que su impacto es menor porque el esfuerzo se lleva a cabo en el agua. ¡Estás a salvo de las lesiones!

Las personas que están algo excedidas de peso deberían comenzar nadando porque la resistencia en el agua es mínima.

Tai chi

Es otro de los ejercicios que involucran a buena parte del cuerpo. Un arte marcial clásico de las culturas asiáticas, adaptado recientemente a occidente y que no sólo te conectará con tu físico, sino además con tu mente y sus procesos internos.

Al contrario de lo que se cree, no es tan exigente e incluso los mayores de edad pueden incorporarlo a su rutina deportiva.

Caminar

La caminata es la actividad más fácil y barata que hay. No se necesita casi nada y no hay excusas para no caminar un rato al día. Hacerlo aproximadamente media hora a buen ritmo, varias veces a la semana, aporta todo tipo de beneficios al organismo humano. Fortalece los huesos, mejora los niveles de colesterol, tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y muchas otras ventajas.

Ejercicios de Kegel

A pesar de que se les suele relacionar con las mujeres embarazadas, los ejercicios de Kegel son aptos para cualquier mujer u hombre. Refuerzan el suelo pélvico y los músculos que lo forman, por lo que impide la incontinencia que tiende a afectarnos en la tercera edad.

Entrenamiento de fuerza

La última de las actividades interesantes para mantener el peso corporal es el entrenamiento de fuerza en sus diversas modalidades. Levantar pesas, al igual que otros ejercicios similares, produce músculos que aceleran el metabolismo y queman calorías en reposo.