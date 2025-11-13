Fact checked

La Comunidad de Madrid diagnostica cada año, de forma precoz, cerca de 200 casos de diabetes tipo 1 en la población infantil. En la actualidad, son más de 1.600 los niños registrados en Atención Primaria con este tipo de patología, que se origina cuando el organismo produce muy poca o ninguna insulina. Esta carencia provoca una acumulación de glucosa (azúcar) en la sangre, que el cuerpo no puede utilizar para obtener energía.

La sospecha inicial de estos casos suele detectarse en las actividades preventivas que realizan pediatras y enfermeros de los centros de salud públicos, dentro del Programa de Salud Infantil de Atención Primaria. También surge en las consultas solicitadas por las familias ante la presencia de síntomas persistentes en los menores, como sed intensa y constante, apetito exagerado (a pesar del cual puede haber pérdida de peso) o micción excesiva y frecuente.

El papel de los profesionales sanitarios del primer nivel asistencial es esencial para la rápida detección de esta enfermedad, que requiere derivación hospitalaria para su tratamiento y control. Además, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, estos profesionales pueden prescribir sistemas de monitorización continua de glucosa en sangre a aquellos que reúnan determinados criterios clínicos.

Desde 2020, la sanidad pública madrileña ha entregado gratuitamente cerca de 2,6 millones de sensores a personas diabéticas de todas las edades tratadas con insulina. Esta medida ha supuesto una inversión superior a 107 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. Los dispositivos se renuevan mensualmente y, actualmente, unas 40.000 personas los utilizan de manera regular.

La sanidad pública madrileña comenzó a prestar este servicio en hospitales para casos de diabetes tipo 1. En 2023, la medida se amplió a los pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento intensivo con insulina, cuya prescripción se realiza principalmente en centros de salud. En 2024, estos centros hicieron seguimiento a más de 430.000 ciudadanos, a quienes además se les enseña hábitos saludables relacionados con la alimentación y la actividad física.

La importancia del autocuidado

En el tratamiento de esta patología, además del control efectivo de la glucosa, resulta fundamental el autocuidado y la realización de revisiones periódicas con el profesional sanitario para prevenir complicaciones, que pueden afectar especialmente a los sistemas nervioso, cardiovascular y renal, así como a la salud ocular.

Mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, ambos médicos y científicos canadienses, sentó las bases del descubrimiento de la insulina en 1921.