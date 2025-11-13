Alerta total de la AEMET por el impacto de la borrasca Claudia en Andalucía: el riesgo es importante

El riesgo es importante ante la llegada de la borrasca Claudia en Andalucía, la AEMET lanza una importante alerta que puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser claves y sin duda alguna, pueden convertirse en una realidad. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días y en especial puede poner en riesgo determinadas partes del país.

Andalucía es una de las comunidades en el punto de mira ante una borrasca que está preparada para impactar de lleno en España. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar más de una advertencia ante lo que está por llegar, una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. En especial, si tenemos en cuenta que nos está esperando un riesgo importante en determinadas partes del país. Es hora de ponerse manos a la obra con una previsión del tiempo que puede cambiar por completo los planes que nos están esperando en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

El riesgo es importante para Andalucía

Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que nos pone en alerta, en especial, cuando estamos viendo llegar una serie de cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser esenciales.

Estaremos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará ver un giro radical, aproximarse a toda velocidad, de tal forma que tendremos que estar preparados para afrontar un cambio que puede acabar siendo esencial en estos días de temporada que nos están esperando.

Es momento de saber qué puede pasar con una borrasca que, sin duda alguna, tiene algunos elementos que nos harán pensar en lo que tenemos por delante y en la manera de afrontarlo. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo nos puede acabar dando más de una sorpresa.

La AEMET no duda en poner en riesgo una parte del país que se verá afectada por un fenómeno poco común. Andalucía es una de las partes del país más afectadas por esta borrasca que genera un riesgo importante.

La AEMET lanza una alerta total por el impacto de la borrasca Claudia

Una de las partes del país que se verá afectada por la borrasca Claudia es Andalucía, una parte del país que tiene que prepararse para ver llegar una serie de cambios que acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de estar pendientes de unas alertas que pueden multiplicarse por momentos.

Tal y como nos explica la web de la AEMET: «Cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que sean localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas; en el resto, cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nubosos al final del día. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso en la vertiente atlántica, y sin cambios en la mediterránea. Vientos de componente sur moderados en el tercio occidental, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto. Rachas muy fuertes en el tercio occidental». Las alertas estará activadas: «Chubascos localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental, acompañados de tormentas y rachas muy fuertes».

La previsión del tiempo para España no es muy diferente: «Un frente asociado a la borrasca Claudia afectará a la mitad oeste peninsular con cielos cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormentas ocasionales en la fachada atlántica. Las precipitaciones se prevén persistentes y localmente fuertes en Galicia y oeste del sistema Central y cordillera Cantábrica. También precipitaciones fuertes o muy fuertes en Andalucía occidental y, con menor probabilidad, en Extremadura, con tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes sin descartar alguna tromba marina aislada o tornado breve. Durante la tarde se extenderán las lluvias de forma débil al resto de la mitad occidental. Cielos nubosos o con intervalos nubosos y sin precipitaciones en el resto de la Península. Cielos poco nubosos o despejados en Baleares. En Canarias, el sur del propio frente acabará de recorrer las islas dejando cielos cubiertos y abundantes precipitaciones persistentes y fuertes, incluso localmente muy fuertes, con tormentas que también pueden ser fuertes. A lo largo del día éstas irán cesando de oeste a este abriéndose claros. Bancos de niebla matinales dispersos en puntos de montaña, fachada oriental peninsular y Ebro. Temperaturas máximas en ligero ascenso en depresiones del nordeste y litorales mediterráneos, más acusados en Melilla donde se superarán los 30 grados. Descensos en Canarias, centro norte e interiores de la mitad sur peninsular que podrán ser localmente notables en zonas de la meseta Sur y de Andalucía. Pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en la mayor parte del país».