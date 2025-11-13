El Gobierno lo hace oficial: están regalando una ayuda de 3.000 euros para estas personas

El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda de hasta 3.000 euros por persona para obtener los permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús. Esto forma parte del Plan Reconduce, que fue aprobado hace unos días en el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo fomentar la captación de talento e incorporar nuevos conductores profesionales del transporte por carretera. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva ayuda de hasta 3.000 euros del Gobierno.

Mientras el Gobierno sigue a la deriva a la espera de una decisión de Puigdemont desde Bruselas que puede suponer el fin de la era Sánchez, desde el ejecutivo siguen aprobando ayudas con el objetivo de meterse unos votos de más en el bolsillo en las próximas elecciones. La última prestación aprobada hace unos días en el Consejo de Ministros es una nueva ayuda de hasta 3.000 euros para los ciudadanos que quieran obtener los permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús.

Esta nueva ayuda de 3.000 euros forma parte del Plan Reconduce, en el que el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente invertirá 500.000 euros. «Este programa de ayudas forma parte del Plan Reconduce, puesto en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y destinado a promover la captación de talento y de nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros», indica el ministerio, que ha informado que en España se requieren unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús.

La ayuda de 3.000 euros del Gobierno

«El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que regula la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús», ha publicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado publicado el pasado 11 de noviembre en su página web.

El Gobierno también ha informado que estas ayudas de hasta 3.000 euros van dirigidas a las personas que tienen el título Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y que estén cursando el segundo año del título. También la podrán solicitar los ciudadanos que dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y se matriculen en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D.

«Estas subvenciones financiarán tanto la obtención de estos permisos de conducción como las tasas de examen, de expedición del permiso y gastos derivados del examen psicotécnico necesario para su obtención», informa el ministerio en el comunicado en el que también ha avisado sobre los plazos en los que se podrán solicitar estas ayudas.

«El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto y los beneficiarios dispondrán de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión, prorrogable hasta 6 meses más por causas justificadas», ha informado, a la vez que deja claro que las solicitudes se atenderán por orden de presentación y que se dará preferencia a las siguientes personas: