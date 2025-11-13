Vox exige la dimisión del alcalde de Camas (PSOE) y una auditoría para ver qué documentos se destruyeron

Vox ha exigido este martes la dimisión inmediata del alcalde de Camas, el socialista Víctor Ávila, y la puesta en marcha de una auditoría para determinar con exactitud qué documentos fueron destruidos por una asesora de confianza en dependencias municipales. Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Ignacio Muñiz, durante el Pleno Extraordinario celebrado tras la polémica generada por un vídeo grabado en el propio Consistorio.

La grabación, que se ha convertido en un fenómeno viral, muestra a una asesora del alcalde, acompañada por personas ajenas al Ayuntamiento, destruyendo documentos oficiales mientras uno de los presentes afirma: «Cuando entre el PP no se va a encontrar nada». Para Vox, este episodio no es un hecho menor, sino que podría constituir indicios de varios delitos, entre ellos infidelidad en la custodia de documentos y daños al patrimonio público.

Ignacio Muñiz ha subrayado que la implicada no era funcionaria, sino personal de confianza nombrado por el propio alcalde, lo que agrava la situación: «No tenía competencias para manipular documentación ni para acceder fuera del horario laboral. Lo hizo porque alguien le transmitió sensación de impunidad», ha afirmado.

Frente a las explicaciones del alcalde, que ha intentado restar importancia asegurando que los documentos estaban digitalizados, Vox considera que la destrucción física de archivos tiene una carga simbólica y ética que atenta contra la transparencia institucional. «Ninguna trituradora de papeles puede triturar la verdad», ha sentenciado el portavoz.

Además de la dimisión de Ávila, Vox reclama la apertura inmediata de una investigación interna “sin maquillaje” y una auditoría completa para determinar qué tipo de documentación fue destruida. «Si el Ayuntamiento no actúa con rigor, seremos nosotros quienes llevemos el caso ante la Fiscalía», ha advertido Muñiz.

La formación considera que este suceso representa un desprecio a la legalidad y a los ciudadanos de Camas. «Vamos a defender con uñas y dientes la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones», ha concluido.