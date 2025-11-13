El BOE confirma el festivo de diciembre y habrá puente en estas comunidades autónomas

Este mes de diciembre llega con un festivo por motivo del Día de la Inmaculada Concepción. El próximo lunes 8 de diciembre será no laborable en España con motivo de una de las festividades más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia católica. El sábado 6 de diciembre también se celebra el Día de la Constitución, pero no se hará puente, ya que cae en sábado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el festivo del 8 de diciembre en España que puedes leer en el BOE.

La Navidad ya se vislumbra en el horizonte, pero antes de llegar a la época más bonita del año viene un día festivo en el mes de diciembre. A diferencia de otros años, en los que muchos ciudadanos pudieron disfrutar del llamado macropuente de la Constitución o de la Inmaculada, en este 2025 los trabajadores españoles sólo podrán ganar como festivo el lunes 8 de diciembre, ya que el día 6 cae en sábado, que no suele ser laboral en la mayoría de las empresas de España.

Así que en la primera semana de diciembre los ciudadanos podrán disfrutar un festivo el lunes 8 de diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. Esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que confirma a través de la resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2025, que el 6 y 8 de diciembre son festivos nacionales no sustituibles. Esto mismo sucede con el Día de Año Nuevo, el Viernes Santo, la festividad del 1 de mayo, el Día de la Virgen de la Asunción, el Día de Todos los Santos o la Natividad del Señor.

¿Cuándo es festivo en diciembre?

Este mes de diciembre llega con dos festivos nacionales: el sábado 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución y el lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción. Los ciudadanos de toda España podrán disfrutar de un día festivo no laborable en el primer día de la semana. De esta manera, desde el viernes 5 de diciembre hasta el martes 9 de diciembre estarán cerrados todos los centros educativos, la mayoría de empresas en nuestro país, así como edificios institucionales.

Este puente de la Purísima, término que se utiliza para referirse al puente que une el Día de la Constitución con el Día de la Inmaculada Concepción, será en 2025 un fin de semana largo que utilizarán millones de españoles para moverse por el país y hacer las compras típicas de la Navidad. Un clásico de este fin de semana largo es acudir a otras ciudades de España (o del resto del mundo) para poder ver los alumbrados más característicos, como pueden ser los de Madrid, Toledo, Segovia, Vigo, Sevilla, Málaga o Alicante.

Con motivo del Día de la Constitución y como suele ser habitual cada año, se realizarán una serie de actos para conmemorar la aprobación de la Constitución española en 1978. Por ello, se realizará un izado de la bandera de España frente al Congreso de los Diputados con el siguiente desfile militar y un acto institucional en las Cortes Generales. También se realizará la tradicional lectura de la Constitución en diferentes ciudades de España y se realizarán algunos actos culturales.