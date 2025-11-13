A.M.A. Mutua y el Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife renuevan su póliza de RCP y su convenio de colaboración

Fact checked

El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife y A.M.A. la mutua de los profesionales sanitarios, firmaron ayer día 12 de noviembre, la renovación de la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene suscrita con A.M.A..

El acto de la firma se celebró en la sede central de A.M.A. en Madrid y contó con la presencia de la Dra. Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, y del Dr. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo.

En la misma jornada, ambas instituciones formalizaron también la renovación de su convenio de colaboración, mediante el cual los colegiados continuarán disfrutando de condiciones ventajosas en la contratación de los productos y servicios de A.M.A. Grupo.

Estas renovaciones refuerzan la sólida relación de confianza y cooperación entre las dos entidades, abriendo la puerta a nuevos proyectos conjuntos en beneficio de los profesionales de la enfermería.