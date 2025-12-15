Fact checked

La Comunidad de Madrid ha comenzado a repartir gratuitamente kits de toma de muestras del Programa de cribado de prevención del Cáncer de Colon y Recto (PREVECOLON) en todas las farmacias de la región. Desde el pasado viernes, las personas de entre 50 y 69 años y sin síntomas ni factores de riesgo añadidos verán pautada en su Tarjeta Sanitaria estos dispositivos, que podrán retirar en el establecimiento que más les convenga de entre las más de 3.000 farmacias de toda la región.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado hoy una de estas oficinas ubicada en el madrileño barrio de Chueca, donde ha conocido el funcionamiento de esta nueva medida, que facilita la participación en el programa, ya que hasta la fecha los kits solo podían recogerse en los centros de salud.

Además, ha agradecido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid su incorporación a esta iniciativa a través de un convenio de colaboración con la Administración regional, y ha subrayado que estas oficinas son un punto de contacto diario para los ciudadanos, con amplios horarios. «Con su colaboración esperamos dispensar hasta 400.000 kits en un año y conseguir que cada vez más madrileños se hagan la prueba a tiempo», ha explicado.

Esta prueba inicial, indolora y sin molestias para el paciente, consiste en el análisis de una muestra de heces que deberá entregarse posteriormente en los centros de salud. En el último año, el programa permitió identificar 499 cánceres, 447 lesiones de alto riesgo y 2.914 lesiones que requerían vigilancia y seguimiento por parte de los profesionales sanitarios.

El cáncer de colon y recto puede existir durante mucho tiempo sin dar síntomas. Es el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España. El análisis de sangre oculta en heces facilita un diagnóstico precoz que disminuye la mortalidad y permite eliminar pólipos precancerosos mediante pruebas complementarias como la colonoscopia. En 2024 se realizaron 356.997 pruebas de este tipo, una cifra récord de participación en la Comunidad de Madrid.