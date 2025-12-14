Fact checked

Oncólogos especialistas en tumores digestivos han reclamado este jueves extender los cribados de cáncer colorrectal en España hasta los 74 años, como recomienda la Unión Europea, algo que solo se está aplicando en unas pocas comunidades autónomas.

Esta es una de las principales reivindicaciones del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) que hoy y mañana reúne en Oviedo a más de 600 oncólogos médicos y otros especialistas para presentar los últimos avances en la materia.

El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes en España, con más de 27.200 nuevos casos cada año y hasta un 50% o de ellos podrían evitarse mediante prevención y diagnóstico precoz, según esta asociación científica constituida por más de 450 socios pertenecientes a 162 centros hospitalarios.

Actualmente, en España el acceso a estos cribados está destinado mayoritariamente a personas de entre 50 y 65 años, aunque en algunas comunidades como La Rioja, País Vasco y Castilla y León, ya han comenzado a invitar a personas de entre 70 y 74 años a participar en estos programas.

Aumento de participación

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y presidente del Grupo TTD, Fernando Rivera, ha destacado, en rueda de prensa, que con los cribados se detectan los tumores de manera «precoz» y «se curan con poco sufrimiento para el paciente».

Los oncólogos médicos han incidido en la importancia de aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, puesto que en el caso de Asturias solo un 34% de la población de entre 50 y 69 años participa en la prueba de detección, frente a la media nacional del 43% y por debajo del umbral del 65% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Esta cifra presenta diferencias entre comunidades autónomas, puesto que en Galicia alcanza el 54% y muestra una mayor participación de mujeres frente a hombres, una tendencia común en los programas de cribado preventivo.

Otra de las reivindicaciones de este grupo de expertos es potenciar la investigación en los cribados para avanzar hacia modelos más personalizados, introduciendo umbrales determinados en función del sexo, la edad y los resultados de pruebas anteriores.

Hábitos de vida

La oncóloga médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y coordinadora del comité organizador del simposio, Paula Jiménez-Fonseca, ha subrayado que promover hábitos de vida saludable y ejercicio de forma regular ayuda a prevenir este tipo de tumores.

«La dieta y su relación con el cáncer digestivo está claramente demostrada», ha señalado la especialista, quien ha resaltado la necesidad de la concienciación en este sentido.

La oncóloga también ha puesto de manifiesto la importancia de poner el foco en el diagnóstico precoz de los tumores digestivos en las personas con menos de 50 años, ante el incremento del número de casos.

Durante los dos días de congreso, especialistas nacionales e internacionales aportarán su experiencia y presentarán los últimos datos relacionados con el avance en la investigación de los tumores digestivos.

Este jueves los expertos celebrarán mesas redondas, principalmente, sobre tumores gastroesofágicos, biliares y hepatocarcinoma y pancreáticos, mientras que la jornada del viernes estará dedicada al cáncer colorrectal.