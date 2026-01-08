Fact checked

La sanidad española entra en un escenario de tensión sin precedentes. Tras la controvertida reforma laboral impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, los sindicatos médicos anunciarán este jueves, un nuevo calendario de movilizaciones y huelgas, tras su éxito en las tres huelgas nacionales del pasado año. La medida refleja el malestar del sector ante cambios que, según denuncian, podrían deteriorar las condiciones laborales, la atención en los hospitales y la estabilidad del sistema sanitario público. Este conflicto amenaza con sacudir tanto la gestión hospitalaria como la atención a los pacientes en los próximos meses.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) reunían hace varios días con el objetivo de buscar puntos de consenso que hagan factible la unidad de los sindicatos médicos y facultativos para conseguir un frente común que impulse la consecución de un estatuto propio para el colectivo.

Las seis organizaciones han manifestado reiteradamente su rechazo al Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco (APLEM) del Ministerio de Sanidad y su reivindicación de un Estatuto propio. En la reunión mantenida, han expresado su voluntad de trabajar conjuntamente por este objetivo compartido.

Por ello, este mismo jueves a las 11:30 horas, en la sede de CESM en Madrid, darán a conocer los cambios y movilizaciones que llevarán a cabo dentro del escenario de reivindicaciones que están diseñando de manera coordinada.

Con este anuncio, los sindicatos médicos quieren mostrar tanto al ministerio como a la profesión médica y facultativa su compromiso con el objetivo de contar con un Estatuto Médico y Facultativo, y advertir de que no cejarán hasta alcanzarlo.

Un estatuto contra el médico

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) quieren mostrar su postura radicalmente en contra del borrador de anteproyecto de Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha enviado el 20 de diciembre por tratarse de una norma que empeora cuestiones fundamentales y que impondrá directamente un estatuto contra el médico.

A juicio de ambas organizaciones, se trata de un retroceso completo y el borrador que más lesiona los derechos de los médicos españoles de todos los que se han recibido hasta la fecha, puesto que si ya era lesivo el del pasado enero, que puso en marcha la campaña de movilizaciones que se mantiene aún hoy, este último lo empeora y supone un castigo para los médicos y, en general, para todos los profesionales sanitarios que, con su conocimiento científico, sostienen el alto nivel de la sanidad en España.

En este sentido, CESM y SMA consideran que el documento certifica el desprecio completo de la ministra de Sanidad y de todo su equipo por el colectivo médico e indica de forma clara que únicamente se pretende beneficiar a los grupos y sindicatos más cercanos a su perfil ideológico. «Mientras que nosotros defendemos un estatuto del médico, el ministerio busca imponer un estatuto contra el médico», lamentan.

Esta afirmación se sustenta en las distintas reivindicaciones que CESM y SMA han pretendido negociar con el ministerio y que, sin embargo, este texto empeora, encabezadas por el estatuto y el Ámbito de Negociación propios. El último borrador hace más necesaria que nunca una mesa propia de negociación de una norma que regule las condiciones laborales de los médicos, puesto que lo planteado es penalizador para el médico: no incluye ningún ámbito específico y está hecha contra el médico y sus derechos laborales, por lo que el apoyo a ese texto respaldaría el maltrato presente y futuro del médico.