Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El paso del tiempo es inevitable, pero la velocidad a la que envejecemos depende, en gran medida, de nuestra química interna. Un amplio consenso científico señala ahora a un nutriente clave como el guardián de nuestra juventud biológica: el magnesio.

Este mineral, a menudo olvidado en la dieta moderna, actúa como un interruptor que, de estar apagado por su carencia, puede acelerar el deterioro celular y muscular, dejándonos desprotegidos ante el desgaste de los años.

La conexión entre el magnesio y la «inflamación silenciosa»

No es solo una cuestión de cumplir años, sino de cómo los cumplimos. Según expertos en nutrición y farmacia, el proceso de envejecimiento suele ir acompañado de lo que se denomina «inflamación crónica de bajo grado». Esta condición, que actúa como un combustible para las enfermedades de la vejez, está estrechamente ligada a niveles bajos de magnesio en sangre.

Mar Blanco, especialista en nutrición, destaca que asegurar un aporte correcto de este micronutriente no es un capricho, sino una estrategia de salud vital. El magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas, incluyendo la función muscular y la regeneración de los huesos, procesos que se vuelven críticos a medida que soplamos velas en el pastel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doctor Sebastián La Rosa (@dr.larosa)

Menos suplementos y más «vida real»

A pesar de la fiebre por las pastillas y los complejos vitamínicos, la comunidad médica es tajante: la fuente de la juventud está en el mercado, no en la farmacia. Nutricionistas como Violeta Ramírez insisten en que la clave para frenar el envejecimiento es una dieta variada que incluya alimentos densos en magnesio.

Si quieres blindar tu organismo, estos son los aliados que no pueden faltar en tu despensa:

Frutos secos y semillas : especialmente almendras, nueces y pipas de girasol.

: especialmente almendras, nueces y pipas de girasol. Legumbres : lentejas y garbanzos son depósitos naturales de este mineral.

: lentejas y garbanzos son depósitos naturales de este mineral. Hojas verdes : las espinacas y las judías verdes son esenciales por su aporte de clorofila y magnesio.

: las espinacas y las judías verdes son esenciales por su aporte de clorofila y magnesio. Cereales integrales: olvida los refinados; el grano completo conserva todas las propiedades.

En definitiva, cuidar los niveles de este nutriente clave es la forma más sencilla y económica de garantizar que nuestro cuerpo no «corra» más de la cuenta hacia la vejez.