Hace apenas dos décadas, una persona podía mantener la concentración frente a una pantalla durante dos minutos y medio. Hoy, esa cifra se ha desplomado hasta los 47 segundos. Esta es la alarmante conclusión de la doctora Gloria Mark, profesora de la Universidad de California, quien advierte que vivimos en un estado de distracción crónica. El culpable tiene nombre propio: la dopamina. Este neurotransmisor, esencial para la motivación, se dispara de forma artificial con el scroll infinito de las redes sociales y las alertas constantes.

El resultado es un cerebro «entrenado» para saltar de un estímulo a otro, siendo incapaz de profundizar en tareas complejas o disfrutar del tiempo de ocio sin interrupciones.

El truco de la «metaconciencia» para frenar el impulso

Una de las herramientas más potentes que propone la ciencia es la metaconciencia. Se trata, simplemente, de ser capaz de detectar el impulso de mirar el móvil antes de hacerlo. Según los expertos, cuando nos distraemos con la dopamina, tardamos una media de 25 minutos en recuperar el nivel de concentración previo.

Para evitar este «secuestro» de nuestra atención, la Dra. Mark sugiere hacernos una pregunta clave antes de desviar la mirada: «¿Realmente necesito hacer esto ahora mismo?». Este pequeño ejercicio de reflexión ayuda a reentrenar al cerebro para que evalúe la importancia de la distracción en lugar de ceder ante ella de forma automática.

Visualizar el final del día: el fin de la procrastinación

El agotamiento mental suele llevar a un círculo vicioso: procrastinamos durante el día porque no tenemos energía y terminamos trabajando por la noche, lo que nos impide descansar y agrava la falta de atención al día siguiente.

Para romper este bucle, los especialistas recomiendan visualizar cómo queremos sentirnos al terminar la jornada. Si priorizamos el descanso y el tiempo de calidad con la familia, es más probable que encontremos la motivación necesaria para cerrar tareas pendientes en lugar de perdernos entre la dopamina de Instagram.

Naturaleza y descansos estratégicos

No todos los descansos son iguales. La ciencia distingue entre la atención dirigida (la que usamos para trabajar) y la involuntaria (la que se activa con estímulos agradables). Mientras que la primera se agota rápidamente, la segunda es inagotable.

El Dr. Marc Berman, de la Universidad de Chicago, asegura que pasar tiempo en la naturaleza es la mejor forma de «recargar» el cerebro. A diferencia del ruido estresante de una ciudad, los estímulos naturales, como el sonido del agua o el movimiento de las hojas, permiten que la mente divague de forma reparadora. Un paseo de cinco minutos sin auriculares puede ser más efectivo para tu productividad que una hora de descanso frente a otra pantalla.