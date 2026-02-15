Esto es lo que le ocurre a tu cerebro si comes sardinas dos o tres veces a la semana: el médico Rodrigo Arteaga lo explica

Fact checked

La alimentación influye directamente en la salud cerebral, la memoria y la capacidad de concentración. Aunque muchas personas asocian cuidar el cerebro únicamente con ejercicios mentales, la ciencia demuestra que lo que comemos es determinante para preservar la función cognitiva a lo largo del tiempo. En concreto, comer sardinas es algo fundamental, pero, ¿cómo influye en el cerebro? En general, es necesario incorporar grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes para mantener activas sus conexiones neuronales. En este sentido, incorporar ciertos alimentos de forma habitual puede marcar una diferencia significativa en la claridad mental, el estado de ánimo y la prevención del deterioro cognitivo.

Según explica el doctor Rodrigo Arteaga, una estrategia clave para cuidar la mente es priorizar alimentos ricos en omega-3, antioxidantes y micronutrientes esenciales. El cerebro está compuesto en un 60% por grasa, y los ácidos grasos omega-3 son fundamentales para su estructura y funcionamiento. Desde la plataforma Neuro Trition destacan que el DHA se integra directamente en las neuronas, favoreciendo la comunicación y la plasticidad cerebral, mientras que el EPA ayuda a combatir la inflamación. A su vez, el Centro de Neurología Avanzada (CNA) señala que nutrientes como glucosa, aminoácidos, vitaminas y antioxidantes permiten regenerar conexiones neuronales y proteger las células del daño oxidativo.

Los beneficios de comer varias veces a la semana sardinas para el cerebro

El alimento más destacado por el doctor Arteaga son las sardinas, recomendadas dos o tres veces por semana. Este pescado pequeño es una fuente extraordinaria de DHA y EPA, dos tipos de omega-3 esenciales para la comunicación entre neuronas y la preservación de la memoria.

«El DHA forma parte de las membranas neuronales y mejora su fluidez, lo que facilita la transmisión de impulsos nerviosos», explica Arteaga. Además, comenta que las sardinas aportan vitamina D, nutriente vinculado a la salud mental y cognitiva.

«Una sola lata puede cubrir casi la mitad de las necesidades diarias. También contienen selenio, un oligoelemento antioxidante que ayuda a reducir la inflamación y proteger el sistema nervioso», aseguran desde el CNA.

Las ventajas de los huevos y las legumbres para el cerebro

Los huevos constituyen otro alimento clave gracias a su contenido de colina, precursora de la acetilcolina, neurotransmisor esencial para la atención y la formación de recuerdos. Mantener niveles adecuados de colina favorece procesos cognitivos vinculados al aprendizaje.

Por su parte, las legumbres como lentejas, garbanzos y alubias aportan carbohidratos de liberación lenta, fundamentales para proporcionar energía estable al cerebro durante el día.

El CNA subraya que la glucosa es el principal combustible cerebral, por lo que optar por fuentes de absorción gradual evita altibajos en la concentración. También contienen folato y minerales que apoyan la función neuronal sostenida.

Las frutas y los antioxidantes protegen las neuronas

El plátano es una fuente natural de potasio, mineral indispensable para la transmisión de impulsos nerviosos. «Un adecuado equilibrio de potasio facilita la comunicación entre células cerebrales y contribuye a mantener la agilidad mental», destaca Rodrigo Arteaga.

A su vez, el doctor aconseja consumir frutos rojos, como arándanos, frambuesas y moras, que son importantes por su riqueza en polifenoles y antioxidantes. «Estos compuestos ayudan a proteger regiones cerebrales como el hipocampo, clave en la memoria», explica.

Además, advierte que el daño oxidativo es uno de los factores asociados al envejecimiento cerebral, por lo que consumir antioxidantes de forma regular puede actuar como escudo protector del cerebro.

Las vitaminas y minerales intervienen en la reproducción celular, y los antioxidantes protegen frente al estrés oxidativo. La Universidad de Harvard señala que una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y grasas saludables, como el aceite de oliva, beneficia tanto al cerebro como al sistema cardiovascular.

Las grasas saludables para estimular la mente

El aceite de oliva virgen extra, base de la dieta mediterránea, aporta antioxidantes naturales y grasas monoinsaturadas que combaten la inflamación crónica, junto al deterioro cognitivo.

También las infusiones como el café y el té verde, preferentemente por la mañana, estimulan el riego cerebral y favorecen el estado de alerta gracias a la cafeína y otros compuestos bioactivos. Si se consumen con moderación, pueden mejorar la concentración y el rendimiento mental.

«El chocolate negro con al menos 75% de cacao contiene flavonoides que favorecen la producción de óxido nítrico, mejorando la circulación sanguínea y el aporte de oxígeno al cerebro», menciona el doctor Arteaga.

A su vez, el doctor comenta que el ajo potencia la producción de glutatión, uno de los antioxidantes más importantes del organismo, que protege al sistema nervioso frente al estrés oxidativo.

Por lo tanto, incluir sardinas dos o tres veces por semana y mantener una dieta equilibrada puede contribuir de manera significativa a preservar la memoria y la salud cerebral a largo plazo.