Javier Cortés, oncólogo: «Cada vez se trata mejor el cáncer, pero peor a los pacientes con cáncer»

Fact checked

El doctor Javier Cortés, director del programa de Cáncer de Mama del Instituto de Oncología de los Hospitales Ruber de Madrid, director del International Breast Cancer Center (IBCC) y presidente de la Fundación Contigo contra el Cáncer de la Mujer, ha advertido de que «cada vez se trata mejor el cáncer, pero peor a los pacientes con cáncer».

Así se ha pronunciado en el marco del I Woman Cancer Day, organizado por el Observatorio de la Salud (OdS), con el apoyo de AstraZeneca, y celebrado en el Hospital La Paz, y que ha llevado por objetivo «romper la brecha que existe entre el profesional de la salud y los pacientes, generando un clima de confianza que ayude a potenciar una sanidad más humanizada y centrada en las personas y sus necesidades», según los organizadores.

En este sentido, el doctor Cortés ha explicado que «la Oncología no puede dejar de humanizarse». «Últimamente, los oncólogos médicos no somos tanto médicos, sino buenos tecnócratas. Está muy bien ir al laboratorio, tener cada vez más conocimientos y publicar artículos en revistas, pero nos estamos olvidando de coger la mano de un paciente con cáncer», ha lamentado. En relación con ello, ha puesto de manifiesto que «faltan muchos psicooncólogos en los hospitales». «Poner el tratamiento es muy fácil, pero tratar a los pacientes es también muy importante», ha defendido.

En cuanto a nuevos tratamientos, ha destacado la llegada del trastuzumab deruxtecan para pacientes con cáncer de mama triple negativo, que actúa «como un caballo de Troya, combatiendo el tumor desde dentro».

Concretamente, se trata de un anticuerpo o proteína (trastuzumab) que lleva un tipo de quimioterapia oculta (deruxtecan), que las células tumorales no detectan. El anticuerpo se une a una especie de antena, el receptor HER2, que se encuentra en la membrana de las células tumorales, entra en su interior y, una vez dentro, es capaz de liberar la quimioterapia. Por otro lado, también ha destacado el papel de la tecnología CRISPR, que rompe el ADN en sitios seleccionados y los repara.

Por su parte, Julia Camps, jefa Corporativa del Área de la Mama de Ribera Salud, ha incidido en la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama, durante la mesa titulada ‘Cáncer y mujer; abordaje multidisciplinar’. «Si detectamos el cáncer de mama cuando no es palpable, podremos utilizar una tecnología mínimamente invasiva. El cribado puede ser un trago para las pacientes, pero ha demostrado que ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 40 por ciento», ha detallado.

Por otro lado, Esther Rey, directora de Enfermería del Hospital La Paz, ha hablado sobre el miedo ante el diagnóstico. «Las enfermeras tienen la capacidad de cohesionar los equipos multidisciplinares, coordinar todos los procesos y ayudar a la mujer a afrontar la enfermedad», expresa.

EL PAPEL DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA

Asimismo, el patólogo José Palacios Calvo, jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha informado de que «hasta 2 de cada 3 pacientes tendría interés de tener una consulta con un patólogo tras el diagnóstico para empoderarse, al conocer mejor los datos de su informe y ser más partícipe en la toma de decisiones, y también porque no se sabe lo que es un estudio anatomopatológico», ha argumentado. «Probablemente le dará más certidumbres al paciente, conocerá las limitaciones y podrá poner más en contexto su propia enfermedad», ha comentado.

Por su parte, Camps ha recordado que la mamografía «no es la mejor técnica diagnóstica», ya que, por ejemplo, a veces no sirven para diagnosticar a pacientes con mamas densas. «En Países Bajos, se sabe que pacientes con mamas muy densas tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de mama y en la mamografía no se ve. Han lanzado un estudio en el que a un 25 por ciento de las pacientes con mamas densas y edad de cribado han analizado sus mamografías. En la primera ronda compararon con las pacientes que no habían tenido resonancia y la tasa de cánceres fue un 84 por ciento menor», ha explicado, para añadir que la cantidad de recursos que hay que poner en marcha para esto es «ingente». «Hay que comprar más máquinas de resonancia. Estamos hablando de que, en España, hay 600.000 mujeres con mamas muy desas», advierte.

Asimismo, María Sanjurjo, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Gregorio Marañón, ha destacado la importancia de la humanización en farmacia hospitalaria para los pacientes con cáncer. «Que haya un profesional de Farmacia detrás para vigilar la adherencia y que no sea una aplicación de móvil es fundamental», ha comentado. Al hilo, ha destacado que, en lo últimos años, se ha incrementado la adherencia a estos fármacos mediante la administración oral de los antineoplásicos. «Ha aumentado la calidad de vida de los pacientes, su confianza y su autonomía», explica, para añadir que ello ha derivado en la reducción de las consultas a Urgencias y de los ingresos hospitalarios.

VISIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

La inauguración del acto ha corrido a cargo de la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, quien ha destacado la importancia de la visibilización, la prevención, el diagnóstico precoz y también la investigación. «Ahí es donde tenemos que estar. Los políticos debemos escuchar a los profesionales para tomar buenas decisiones y, en esa línea, el Gobierno ha aprobado la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación», ha recordado.

Por su parte, la presidenta del Observatorio, Patricia del Olmo, ha puesto de manifiesto la importancia de dar visibilidad a la realidad de los pacientes. Victoria Piñero, responsable Regional de Acceso de Astrazeneca, ha insistido en que para su compañía «el cáncer es un área prioritaria». Así, ha destacado la importancia de apostar por un diagnóstico precoz.

Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, ha explicado que «la investigación es la clave para poder tener una vida más larga», y ha añadido que el trato de los profesionales con los pacientes es «fundamental». Charo Hierro, presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, ha destacado que «el cáncer de ovario tiene una gran dificultad de diagnóstico lo que genera diagnósticos tardíos, pero hay que combatirlo con planificación».

Por otro lado, la portavoz de la Comisión de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Esther Carmona, ha señalado que «el objetivo está en la prevención y el diagnóstico precoz». «No debemos cometer los mismos errores que cometimos en el pasado y, a nivel parlamentario, es muy importante escuchar a las pacientes», añade.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado en su intervención la importancia del vínculo entre el paciente y el profesional, así como de administrar confianza y empatía «en estos momentos de incertidumbre e inseguridad». «Cuando se padece un cáncer y se tienen sentimientos de miedo y dolor, es fundamental obtener un trato humano en la visita al centro médico».

Escudero también ha señalado que, en Madrid, en 2023 será una realidad el cribado masivo de cérvix a través del ‘Cervicam’ en mujeres de 25 a 65 años y que a estas acciones se unen adelantos diagnósticos, terapéuticos y de investigación igual de importantes.

El acto ha contado también con la participación de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García que, además de contar su experiencia como paciente de cáncer de mama, ha destacado la necesidad de avanzar en el seguimiento de los pacientes supervivientes de cáncer. «En la nueva Estrategia de Cáncer se han puesto en marcha consultas de supervivientes de cáncer para que, una vez superada la fase aguda de la enfermedad, en esa segunda fase donde la mujer sigue necesitando un apoyo tenga una atención integral», ha detallado.