Histerectomía, la intervención que le podían haber practicado a Kate Middleton

Fact checked

De momento no sabe mucho sobre la operación que le han practicado a Kate Middleton, pues la casa real británica está bajo silencio sobre ello. Fuentes españolas dan a conocer que podría tratarse de una histerectomía y que quizás el postoperatorio no habría ido tan bien como esperaban. ¿En qué consiste tal intervención?

De momento se sabe que la princesa de Gales está internada en The London Clinic, en Reino Unido, a causa de una cirugía abdominal que tenía programada. Según la periodista Concha Calleja al programa Fiesta, de Telecinco, Kate Middleton podría ser llevada al Palacio de Kensington, pero medicalizada. Lo cierto es que no se sabe demasiado sobre ello.

Qué es una histerectomía

Fue la periodista de ABC y colaboradora de Espejo Público, en Antena 3, Pilar Vidal, quien dio a conocer que el verdadero problema de Middleton fuera la cirugía abdominal relacionada con una histerectomía. Pero esto no ha sido confirmado por los protagonistas.

En todo caso, si se tratara de una histerectomía , debemos hacer referencia a un tipo de cirugía ginecológica que se basa en extirpar el útero y cuello por diversas razones.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, en ocasiones también se extirpan los ovarios y las trompas de Falopio. La histerectomía total se puede hacer a través de la vagina (sin hacer cortes en el abdomen) o mediante una incisión (corte) en el abdomen. También se llama histerectomía completa e histerectomía simple.

Cuáles son sus causas

Hay distintas y no quiere decir que siempre sea por un tumor. De hecho, desde la casa real británica confirmaron que no se trata de cáncer. Si bien Mayo Clinic, sus causas son las siguientes:

Cáncer. Si tienes cáncer de útero o de cuello del útero, una histerectomía puede ser la mejor opción de tratamiento.

Fibromas. La histerectomía es el único tratamiento definitivo y certero para los fibromas. Los fibromas son tumores que se forman en el útero. No son cancerosos.

Endometriosis. Se conoce como la afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este órgano. El tejido puede crecer en los ovarios, las trompas de Falopio y otros órganos cercanos.

Prolapso uterino. Cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan, el útero puede carecer de sostén suficiente para mantenerse en su lugar. Cuando el útero se desplaza y se desliza dentro de la vagina, se produce lo que se conoce como prolapso uterino. Esta afección puede derivar en pérdidas de orina, presión pélvica y problemas en la defecación. Para tratarla, a veces es necesario hacer una histerectomía.

Sangrado vaginal intenso e irregular. Si tus menstruaciones son abundantes, en intervalos no regulares o duran muchos días en cada ciclo, la histerectomía puede ofrecer alivio.

Dolor pélvico crónico. Si tienes dolor pélvico crónico que se origina en el útero, una cirugía puede ser el último recurso. Sin embargo, hay ciertos tipos de dolor pélvico que la histerectomía no resuelve.

Cirugía de confirmación de sexo. Algunas personas que desean que su cuerpo refleje mejor su identidad de género deciden someterse a una histerectomía para extirpar el útero y el cuello del útero.

Lo que queda claro es que, tras esta operación, la mujer ya no puede quedar embarazada. En el caso del cáncer, la histerectomía podría ser la única opción. Sin embargo, para afecciones como fibromas, endometriosis y prolapso uterino puede haber otros tratamientos.

Riesgos de esta intervención

Como toda operación, tiene sus riesgos. Medline Plus nombra algunas de ellas, como son

Reacciones alérgicas a los medicamentos

Problemas respiratorios

Coágulos de sangre, los cuales pueden causar la muerte si viajan a los pulmones

Sangrado

Infección

Lesión de zonas corporales cercanas

Los riesgos de una histerectomía son:

Lesión de la vejiga o los uréteres

Dolor durante las relaciones sexuales

Menopausia temprana si se extirpan los ovarios

Disminución de la libido

Aumento del riesgo de enfermedad cardíaca si los ovarios se extirpan antes de la menopausia

Otras complicaciones de salud que podría tener Kate Middleton

Aunque la causa parece ser la nombrada anteriormente, muchas fuentes han comentado que el postoperatorio quizás no habría ido tan bien como se esperaba.

Según Concha Calleja, en el programa Fiesta, “Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica porque ella se iba encontrando mal y en esta operación, tuvieron que intubarla e inducirla a un coma”.

Según la periodista, hay cierto hermetismo respecto al estado actual de la princesa de Gales y que sólo lleva a diversas especulaciones por parte de la prensa. Se dice que la verdad no se sabrá realmente a no ser que la recuperación no vaya realmente bien pues entonces no tendrán más remedio que darla a conocer.

Otras fuentes dan a conocer que quizás lo que le pase a Kate Middleton es referido a un problema, presuntamente, de salud mental. Otra de las cosas que no esta confirmada por parte de la casa real británica. Tendremos que esperar para saber el estado de la salud de la princesa.