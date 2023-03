Fact checked

Acelerar el uso de las tecnologías digitales como herramientas facilitadoras para la aplicación de la medicina personalizada es uno de los objetivos que pretende el nuevo foro HealthTech Observer (HTO). Esta nueva plataforma de conocimiento quiere ser un referente para los profesionales de la salud en materias como la innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo digital aplicados a la medicina.

Este proyecto, liderado por la multinacional tecnológica GMV, se ha presentado en Madrid con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), cuya vicepresidenta, Coral Larrosa de salud, ha moderado el primer encuentro bajo el título: «Tecnología digital sanitaria: Radioterapia intraoperatoria en el tratamiento del cáncer, la gran desconocida».

El HealthTech Observer, comienza así su andadura con un evento sobre la radioterapia intraoperatoria (RIO) y sus beneficios. Se trata de una terapia novedosa que cada vez está más implantada en España (actualmente hay 20 equipos realizándola en distintos hospitales) y que quiere ser un complemento a las otras terapias oncológicas existentes.

El HTO seguirá una estrategia que aúne los diferentes canales del abordaje asistencial, la gestión, la investigación, el desarrollo de productos y los servicios en el ámbito de la salud con la tecnología existente. Contará para ello con la colaboración de médicos, personal sanitario, expertos en distintas materias tecnológicas y con los medios de comunicación, especialmente, con ANIS.

En este primer seminario, han participado dos oncólogos radioterápicos Pedro Lara, y Ferrán Guedea; el neurocirujano Gerard Plans, con gran experiencia en el tratamiento de los tumores cerebrales malignos con RIO y el radio físico Miguel Ángel Infante. Durante el encuentro han explicado los últimos avances en la aplicación de la RIO y han dado a conocer los resultados del ensayo clínico TARGIT-A, que ha estudiado la evolución de casi 2.300 pacientes tratados con RIO con un seguimiento de hasta 19 años.

Aplicaciones

La RIO se emplea en el tratamiento de diferentes tumores malignos, principalmente en los cánceres precoces de mama, recto, páncreas y sarcomas. En su turno de palabra, Pedro Lara explicó que su aplicación es amplia y se puede utilizar en muchos de los tumores: «En general, donde se puede operar, se puede hacer RIO» aunque recalcó que la lesión radiada «tiene que estar a menos de un centímetro de un órgano en riesgo».

Durante la jornada, se recalcó la importancia de la formación y la falta de profesionales existentes para aplicar esta nueva terapia. «Tenemos una falta de profesionales de cirugía radioterápica muy importante y cuando lleguen los nuevos equipos de protones, todavía se requerirá de más especialistas» afirmó Pedro Lara. Algo de lo que se hizo partícipe, Miguel Ángel Infante que puso de manifiesto «el papel determinante de estos profesionales en la aplicación de la terapia oncológica».

«La RIO no sustituye a la radioterapia externa porque, hoy por hoy, no se puede aplicar a todos los pacientes ya que no hay equipos suficientes y el propio sistema tiene limitaciones», añadió Pablo Lara. En la actualidad, hay unidades operativas de RIO en casi todas las comunidades autónomas excepto en Navarra, País Vasco, Rioja y en Baleares porque tal y como explicó Miguel Ángel Infante: «Esta terapia implica mucha organización de todo un hospital y la implementación no es fácil, por lo que muchos hospitales son reticentes a instalarla».

Beneficios de la radioterapia intraoperatoria (RIO)

Los beneficios de su aplicación son innegables, tal y como comentaron los dos oncólogos presentes. La radioterapia intraoperatoria es un tratamiento de radiación intensivo que se administra sólo una vez durante la cirugía. Una vez extirpado el tumor, permite dirigir la radiación directamente al área afectada conservando mejor el tejido sano circundante lo que, además, conlleva una serie de beneficios: