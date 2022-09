La hinchazón de estómago es una de las molestias más desagradables que podemos sufrir, sobre todo cuando se vuelve crónica. Este trastorno tan doloroso como incómodo para llevar una vida normal puede deberse a diversos factores o causas. Veamos cuáles son las razones por las que se hincha el estómago.

Y es que si bien una distensión abdominal aislada no merece mayor atención, cuando el problema es cada vez más frecuente debemos actuar. Primero, evaluando cuáles son las conductas que podrían explicar por qué el estómago tiende a hincharse más de lo que debería.

Las razones por las que se hincha el estómago

En líneas generales, casi siempre nos topamos con inconvenientes digestivos o alguna intolerancia alimentaria detrás de estos síntomas. Esto se debe a una propiedad única del estómago como órgano y es que es capaz de distenderse según la cantidad de comida ingerida.

Cuando consumimos más alimentos de lo común el estómago se distiende ampliando su capacidad para trabajar en la descomposición. Pero este fenómeno no puede durar más que unos minutos o un par de horas máximo, plazo en el que debe regresar a la normalidad.

El tipo de alimentos que consumimos tiene una influencia directa en el tiempo que le lleva al cuerpo poder descomponerlo para ingerirlo. Hay alimentos como la carne y otros sólidos que pueden llevar varias horas en su descomposición, aletargando todo el metabolismo. Cuando los comemos en cantidades excesivas, el organismo necesitará de un período de recuperación más largo que lo habitual.

Sin embargo, ésta no es la única causa de un estómago distendido. Comportamientos como el beber alcohol o no masticar bien la comida también influyen como factores negativos en el funcionamiento del sistema digestivo, retrasando la deshinchazón natural del estómago.

También es el caso de las intolerancias alimentarias, que muchas veces no han sido diagnosticadas y por eso no se consideran en principio. Una intolerancia alimentaria a azúcares complejos como la lactosa o la fructosa hará que estos alimentos tarden en descomponerse, imposibilitándosele al cuerpo convertirlos en moléculas más pequeñas y digeribles, y permaneciendo en la luz intestinal durante días. Se fermentarán y producirán gases como defensa del organismo ante esa fermentación no deseable.

Por último, vale la pena destacar que también los pacientes celíacos pueden experimentar una distensión abdominal muy prolongada. Padecer esta enfermedad autoinmune los hace vulnerables al gluten, que daña su intestino delgado e hincha el estómago.

Si convives con un estómago hinchado a diario o con frecuencia, deberías consultar a tu médico.