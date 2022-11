Fact checked

Cada vez hay más personas que optan por el tratamiento de injerto capilar. En este sentido, es importante saber por qué se realiza y cuáles son las fases de un injerto capilar, además de los principales cuidados y consejos antes y después de la intervención.

A destacar que España es uno de los países que sufre en mayor proporción diversos problemas de alopecia, estimándose que, aproximadamente, el 50% de la población la padece, mientras que más del 90% de estas personas sufre alopecia de patrón androgénico, provocada por causas genéticas y hormonales.

Conoce las fases de un injerto capilar

Preoperatorio y cirugía

El doctor Francisco Pilo, de la clínica Hospital Capilar explica que hablamos de una cirugía menor y poco invasiva que se realiza con anestesia local, sin dejar marcas en el cuero cabelludo.

Pero que requiere de unas consideraciones previas que, de llevarse a cabo correctamente y de forma individualizada, harán que se minimicen los riesgos y se facilite la implantación de unidades foliculares en la zona receptora.

En esta fase, es importante valorar cada caso de forma particular en el caso de que el paciente consuma determinados fármacos, ya que no debemos olvidar que el trasplante capilar es una intervención estética en la que no se puede comprometer la salud del paciente.

Además, si se padecen determinadas enfermedades cardiovasculares problemas de presión arterial, diabetes, alergias o trastornos de cicatrización, también se deberá consultar siempre con un médico.

Por su parte, la cirugía conlleva una duración de entre seis y ocho horas y se trata de un procedimiento que no requiere hospitalización, por lo que los pacientes podrán marcharse a casa tras someterse a la misma.

Fase del postoperatorio

Luego, el paciente debe seguir un protocolo según cada caso y cada fase, y según lo que determine el profesional que realiza este tratamiento. Y también “se tendrá que pautar con el especialista la medicación indicada que merme la aparición de posibles efectos secundarios”, puntualiza el experto.

En cuanto a los lavados, pasados los diez primeros días, se podrá tocar presionando suavemente la yema de los dedos para facilitar el desprendimiento de las costras de la zona receptora.

Luego sucede el efecto Shock Loss, un proceso que ocurre a causa del trauma que sufre el cuero cabelludo durante el injerto, en el que el pelo se cae, pero la raíz del folículo se mantiene intacta. Cualquier duda, siempre hay que acudir al médico que ha realizado este injerto en cada momento.