En estos días se habla de los distintos tipos de alopecia existentes. Vamos a destacar la alopecia cicatricial, una enfermedad capilar que afecta al 5% de la población. En general, cuando hablamos de alopecia es aquel problema que puede llegar a afectar a más del 40% de la población española, siendo la alopecia androgénica, de origen genético y hormonal, la que presenta mayor incidencia.

Pero hay más, como la alopecia cicatricial, que es la que tiene una presencia de cicatrices en el cuero cabelludo que reemplazan al folículo piloso y que impiden, por ende, el crecimiento normal del pelo en la zona afectada, según Hospital Capilar.

Por qué surge

El doctor Joaquín Domínguez, de la clínica Hospital Capilar, explica que esta afección sale como consecuencia de diversos procesos patológicos como lesiones, traumatismos o quemaduras, o bien alguna enfermedad del cuero cabelludo.

Además, se observa que, en la zona donde se presenta la calvicie, el cuero cabelludo está enrojecido, con descamación o pústulas, pudiendo picar, escocer e, incluso, doler la zona afectada.

Si bien se reconoce que el origen de muchas de las alopecias primarias sigue siendo desconocido, podría ser que la pérdida del folículo se produce a consecuencia de un proceso inflamatorio en torno al mismo. Las secundarias aparecen por factores físicos, químicos, térmicos, de tracción o crónicos, pudiendo originarse, incluso, por patologías como la tricotilomanía.

Diferencias entre las cicatriciales y las no cicatriciales

Las no cicatriciales, fuertemente comunes, (androgenética, la areata y el efluvio telógeno) pueden ser controlables si se diagnostican en una fase temprana porque no llega a producirse la pérdida de orificios foliculares. En las cicatriciales, es conveniente saber que los folículos pilosos están dañados y se van miniaturizando, volviéndose más finos y frágiles, dando lugar a una reacción inflamatoria que los destruye y que provoca, por tanto, una pérdida del cabello irreversible.

Cuál es el tratamiento

Aunque hay que estudiar cada caso en particular, el experto nombra que la alopecia cicatricial no afecta, en muchas ocasiones, a todo el cuero cabelludo, lo que hace que existan soluciones efectivas para disimularla, con tratamientos encaminados a que no evolucione el proceso e intentar estabilizar la caída.

Uno de estos y que cada vez se realizan más personas es el trasplante capilar, que se postula como una de las mejores opciones para combatir esta pérdida de cabello, siempre y cuando el paciente disponga de zona donante suficiente para llevar a cabo esta intervención.