Cómo obtener la sonrisa perfecta: los alimentos que blanquean los dientes

Si lo quieres es lucir esa sonrisa blanca y radiante de tu juventud que has ido perdiendo con el paso de los años, es posible que puedas hacer algo por ella. Y no hace falta que gastes mucho dinero en tratamientos ni que expongas tus piezas dentales a productos que podrían causar efectos adversos. No, es suficiente con los alimentos que blanquean los dientes naturalmente. Claro que si quieres algo profesional, entonces debes ir al odontólogo.

Una alimentación variada es importante no sólo para mantenernos en nuestro peso ideal sino también para evitar enfermedades cardiovasculares, diabetes II y otras. Pero además tiene un beneficio adicional que pocos saben: algunos alimentos blanquean los dientes. ¡Conoce cuáles son los alimentos que hacen desaparecer las manchas de tus piezas dentales y cómo provocan la «magia»!

Alimentos que blanquean los dientes

Cítricos

Las frutas en general, y los cítricos en particular, son de los mejores aliados de los dientes. Poseen vitamina C, un efectivo antioxidante que protege las células de las piezas dentales y acelera el proceso de cicatrización de las heridas de las encías. Asimismo, favorecen la salivación que reduce la placa bacteriana y previene algunas de las patologías dentales más comunes.

Eso sí, debes consumir los cítricos enteros. Es mejor que exprimirlos y beber el zumo, o pasar limón o pomelo por los dientes. ¿Sueles hacer esto último? Deja de hacerlo porque el ácido aplicado directamente en las piezas acaba dañando su esmalte.

Frutas y hortalizas crudas

El apio, la manzana y la zanahoria tienen propiedades ventajosas para la limpieza de la cavidad bucal, pero sólo si están crudos. Cuando los cocinamos, pierden parte de esa capacidad de arrastrar la placa bacteriana. Deberías comer estos alimentos como snacks saludables, aprovechándolos para sustituir así los ultraprocesados ricos en azúcares que arruinan tus encías y dientes.

Evidentemente, ninguna de estas hortalizas ni frutas sustituye al cepillado. Son más bien un complemento del mismo.

Coliflor y brócoli

Por su elevado contenido de agua, muy pocas grasas, hidratos de carbono y proteínas, son perfectos para quienes están a dieta. Pero probablemente ignorabas que, como precisan de mucha masticación, arrastran la placa bacteriana y producen más saliva. Generan así un entorno más seguro para los dientes. Si les sumamos su aporte de hierro, deberías incorporarlos a tu dieta.

Yogures

Son múltiples las razones por las cuales deberías comer yogur regularmente. Y uno de los motivos es que, como todos los lácteos, aportan calcio que mantiene los dientes sanos y fuertes al engrosar su esmalte. Por otro lado, al consumirlos segregamos mayor cantidad de saliva «curando» la cavidad bucal. Intenta que sea yogur con pocos conservantes añadidos como el azúcar, mejor sin y totalmente naturales.

Queso curado

Los quesos curados, más allá de ser exquisitos, son una fuente generosa de calcio, caseína y fosfatos. La segunda de ellas, una proteína reconocida porque recubre los dientes impidiendo que se desmineralicen. Aumenta el flujo de saliva y, como consigue contrarrestar los efectos de los ácidos de otros alimentos, elimina de inmediato las manchas del vino tinto y otras bebidas.

Si vas a beber vino en un evento o reunión, acompáñalo con algún queso curado. ¡Tus dientes seguirán blancos!

Frutos secos

Son incontables los nutrientes de los frutos secos, entre ellos vitaminas y minerales, pero los hemos incluido porque requieren tanta masticación que, al final, acaban limpiando las encías.

El único problema es que los pequeños trozos podrían quedarse atascados entre tus piezas dentales, así que deberías cepillarte los dientes luego de comerlos. Come nueces, castañas, pistachos y demás.

¿Y cuáles son los alimentos que manchan los dientes?

Todos estos alimentos que acabamos de ver podrían blanquean tus dientes, pero así como deberían formar parte de tu alimentación deberías decirle adiós a otros que son los principales responsables de sus manchas.

Además del citado vino tinto, hay que mencionar los refrescos y bebidas con azúcar, las bebidas energizantes, las frutas y verduras de colores intensos -como la remolacha- los caramelos, el tabaco y el té.

Pero sin duda, con el que más cuidado deberías tener es con el café. Si eres de beber tres o cuatro tazas de café al día, y no estás pendiente de cepillarte luego, las manchas podrían quedar en tus piezas dentales por varias horas antes de que las desaparezcas. Como no puedes llevar el cepillo ni la pasta dental contigo a todos lados, una buena solución es «limpiar» tu boca con agua tibia. Solamente bebe medio vaso de agua, reteniendo y moviéndola entre los dientes para quitar los restos del café al momento.

Consejos para unos dientes sanos