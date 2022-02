La caída del cabello es un síntoma común derivado de la infección por coronavirus, pero no ocurre de la misma manera en todas las personas. Por suerte, la nutricosmética capilar puede ayudar a reforzar el cabello inyectando nutrientes básicos para su fortalecimiento como las vitaminas y los minerales.

En general, no es inusual que se caiga el pelo y suele ligarse a estaciones concretas como el otoño. Concretamente, de acuerdo con la doctora Paloma Borregón, dermatóloga, médico-quirúrgica y estética y colaboradora de Arkopharma, al día pueden caerse hasta 100 pelos, debido a las diferentes fases que atraviesa nuestro cuero cabelludo, entre las que se distinguen tres fases: Anágeno, Catágeno y Telógeno. «En el ciclo que atraviesa nuestro pelo, un 9% del total de nuestro cabello se encuentra en la fase telógeno (fase caída)», señala la experta.

Sin embargo, ahora ha aparecido un nuevo enemigo: el coronavirus. A medida que ha ido evolucionando la pandemia, hemos ido conociendo algunos de los síntomas más frecuentes y cuyas causas, al principio, se desconocían. En esta línea, la caída capilar se ha convertido en uno de los síntomas más comunes en los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y es que, según varios expertos, el virus fomenta la aparición del efluvio telógeno, una caída que se produce por el desencadenamiento de las hormonas del estrés.

«Si en un primer momento, se conoció con el virus generaba problemas dermatológicos en algunos afectados, ahora dos estudios liderados por dermatólogos españoles evalúan la relación entre el coronavirus y la alopecia», apuntaban en un comunicado desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

La AEDV se refiere a uno de los trabajos que coordinó el Dr. Sergio Vañó, responsable de la Unidad de Tricología del departamento de Dermatología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y que llevó a cabo junto con dermatólogos estadounidenses y cuyos resultados se publicaron en la JAAD. En este estudio se sugería que existía una posible implicación de los andrógenos (hormonas sexuales masculinas) en la gravedad de la infección Covid-19. Concretamente, el doctor Vañó apuntaba que la hipótesis que manejaban consistía en que «aquellos sujetos con una actividad androgénica aumentada podrían estar predispuestos a infecciones Covid-19 más graves».

Efluvio telógeno y alopecia androgénica post Covid

Como apunta el doctor Vañó, el efluvio telógeno post Covid se trata de una caída de cabello intensa producida por el estrés físico que la infección SARS-CoV-2 produce en el organismo. «Suele aparecer 2-3 meses después de la infección y afortunadamente se resuelve de forma espontánea, aunque en algunos casos puede ser útil realizar tratamientos médicos para acelerar esta resolución», señala el experto.

En esta línea, según cita el doctor, un estudio coordinado por el Dr. Óscar Muñoz, dermatólogo del Grupo de Tricología del Hospital Ramón y Cajal, describe una serie de 191 pacientes con efluvio telógeno tras infección SARS-CoV-2 confirmada. El 78% fueron mujeres y el 84% había presentado fiebre. «La latencia media entre la Covid-19 y el efluvio fue de 2 meses. Más del 50% de los pacientes presentó un efluvio con una intensidad alta o muy alta. Como dato interesante, un 14% de pacientes había presentado una infección SARS-CoV-2 asintomática. Basándonos en este dato, recomendamos realizar un despistaje de infección pasada por SARS-CoV-2 con serologías en pacientes que acudan con un efluvio telógeno intenso no explicado por otras causas», sostiene el experto.

En los varones, una mayor sensibilidad a los andrógenos puede influir en la aparición de alopecia androgénica. Así lo sugiere otro trabajo en el que ha participado el doctor Vañó, que ha sido realizado en tres hospitales madrileños y se ha llevado a cabo en colaboración con los Dres. Goren y Wambier. «Observamos cómo el 79% de los hombres hospitalizados con Covid-19 grave presentaba alopecia androgénica, porcentaje mayor a la población general ajustada por la edad», señala el experto.

Nutricosmética capilar para reforzar el cabello

Cuando se produce el efluvio telógeno por el coronavirus, el folículo deja de funcionar, de manera que el pelo no puede seguir creciendo. No obstante, sigue unido al cuero cabelludo durante unos tres meses, pasados los cuales se cae. 2Es por eso que la infección por coronavirus no provoca una pérdida inmediata del cabello, sino que se produce algunos meses después», explican desde Arkopharma.

Las causas del efluvio telógeno agudo son múltiples, desde un déficit vitamínico o de oligoelementos, hasta tener los niveles bajos de hierro o incluso el estrés. En esta línea, la doctora Borregón nos avanza algunos factores que favorecen directamente la alopecia como el estrés y la ansiedad; los cambios hormonales; las toxinas del tabaco que trastocan la circulación sanguínea y una mala alimentación que no contribuya a la producción de vitamina B12, ácido fólico o zinc.

A la hora de fortalecer el cabello de forma saludable existen algunos nutrientes e ingredientes naturales que pueden favorecer su crecimiento, por ejemplo las vitaminas (B5, B6, B8 y B9) para reforzar el cabello; la cola de caballo para estimular el crecimiento o el zinc, el selenio y la vitamina C para contribuir a la belleza, flexibilidad y brillo, según cuenta Arkopharma.

«Debemos entender la nutricosmética capilar como el proceso de alimentar nuestro cabello para que crezca sano y evitar su caída. Estos complementos deben reunir en su fórmula los constituyentes necesarios para sintetizar la queratina, proteína del cabello y las uñas. Así, aminoácidos como la metionina o cistina son fundamentales, junto a vitaminas del grupo B, que contribuyen a la regular la actividad hormonal, y el zinc, que favorece el crecimiento del cabello», apunta la doctora Borregón.

En esta línea, también destaca la acción de algunas plantas medicinales como Adiantum capillus y la Cola de Caballo, “ya que han mostrado evidencia para evitar la caída o mejorar el crecimiento del cabello”.

Sin embargo, aunque la nutricosmética es una gran ayuda, la doctora Borregón subraya la importancia de no olvidar la prevención. «Conviene recordar que los tratamientos deben prolongarse al menos tres meses y acudir al dermatólogo si el problema no mejora», concluye.