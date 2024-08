Fact checked

La transmisión del virus de la viruela del mono, actualmente conocido como mpox, «no es extremadamente alta» y tampoco presenta un riesgo significativo de mortalidad, asegura Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). Así, Pérez ha descartado que este virus pueda desencadenar una epidemia comparable a la del covid.

«Podemos estar tranquilos, ya que no es una enfermedad que se propague con facilidad en entornos como el Metro», explica el especialista en Medicina Preventiva, subrayando que no es necesario implementar medidas de control específicas en el transporte público. «A diferencia de otros virus, mpox no se transmite fácilmente y su capacidad de mutación es limitada», añade.

Pérez aclara que no son necesarias medidas especiales en el transporte urbano como autobuses o tranvías, aunque admite que se podría considerar un protocolo de vigilancia en aeropuertos para viajeros provenientes de zonas de riesgo, dependiendo de la evaluación en cada momento.

Si bien no descarta que el brote, originado en África y con un caso de una cepa más grave detectado en Suecia, pueda extenderse globalmente debido a la alta movilidad de la población, Pérez considera poco probable que afecte a un gran porcentaje de la población. Insiste en la importancia de intervenir a nivel local, especialmente en África, para frenar la propagación del virus.

Este martes, la Ponencia de Alertas debatirá con las comunidades autónomas las conclusiones del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, que ha desestimado el control fronterizo como medida para evitar la propagación, dado que el riesgo actual se considera «bajo».

Transmisión por contacto estrecho, no aéreo

La AEV recalca que mpox no se transmite por vía aérea como el Covid-19, sino a través de contacto estrecho en situaciones de interacción prolongada e intensa. Pérez explica que, aunque el último brote en África ha afectado más a niños, la enfermedad puede transmitirse a cualquier persona expuesta, no sólo a través de contactos íntimos como las relaciones sexuales, sino también en entornos familiares. Por ejemplo, una madre infectada podría contagiar a su hijo compartiendo la cama.

En cuanto a la situación en España, Pérez confirma que no se ha detectado una nueva variante del mpox (la clado II se identificó en 2022) y no se han observado nuevas características microbiológicas del virus fuera de África y el caso reportado en Suecia.

Eficacia de la vacuna: al menos un 80%

Respecto a las vacunas, Pérez destaca que la vacuna contra la viruela humana ha sido aprobada para su uso contra la viruela del mono y es efectiva en al menos un 80%. Según Pérez, este nivel de efectividad es considerablemente alto, dado el bajo índice de transmisión del virus.

Pérez explica que las vacunas de primera generación, que presentaban un menor perfil de seguridad, ya no están disponibles. Sin embargo, las vacunas de segunda generación, que se mantienen reservadas para situaciones estratégicas como un posible ataque bioterrorista con viruela, siguen existiendo. «Aunque la viruela fue erradicada, el virus sigue existiendo, y los estados mantienen reservas de vacunas ante posibles amenazas», señala.

Por otro lado, Pérez advierte que la vacuna de tercera generación, que se está utilizando actualmente (IMVANEX en Europa), es «relativamente nueva» y su capacidad de producción no es muy alta. Sobre la disponibilidad de reservas, Pérez remite a las autoridades sanitarias, que son responsables de gestionar las dosis y las compras.

Pérez recomienda que la vacunación se realice preferiblemente antes de la exposición, idealmente dentro de los primeros cuatro días, aunque se permite hasta catorce días después del posible contagio. Coincide con la recomendación de vacunar solo a las personas que cumplen con los criterios de riesgo.

Esta vacuna de tercera generación se administra en dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre ambas, y presenta efectos adversos similares a los de cualquier otra vacuna. Pérez aconseja acudir a un centro sanitario ante los primeros síntomas y, en caso de agravamiento, proceder al ingreso hospitalario, aunque lo más habitual es que la enfermedad se trate con medidas sintomáticas.