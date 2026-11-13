Pan de Navidad casero: receta fácil paso a paso

Pocos aromas logran transformar una casa en pleno diciembre como el de una masa enriquecida recién salida del horno. Cuando la mantequilla fundida se mezcla con la ralladura de cítricos y las especias dulces, el ambiente festivo se instala sin necesidad de adornos. Preparar un pan de Navidad casero impresiona en cualquier mesa, aunque en realidad requiere más respeto por los tiempos de levado que destreza técnica. A diferencia de los bollos industriales secos, una buena pieza artesana mantiene una miga tierna, alveolada y aromática durante días, convirtiéndose en el centro de desayunos y sobremesas.

Ingredientes del pan de Navidad

500 gramos de harina de fuerza (con un mínimo del 12 % de proteína)

200 mililitros de leche entera templada

100 gramos de azúcar blanquilla o panela fina

100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

2 huevos medianos y 1 yema extra para pintar

25 gramos de levadura fresca de panadero (o 8 gramos de levadura seca)

Una pizca generosa de sal fina

Ralladura de una naranja y medio limón

Una cucharadita de canela molida y media de nuez moscada

150 gramos de mezcla de pasas, nueces y frutas escarchadas

Cómo hacer pan de Navidad casero paso a paso

Disuelve la levadura desmenuzada en la leche templada junto con una cucharada del azúcar total y deja que espume durante diez minutos en un lugar cálido. Mezclar en un bol la harina tamizada, resto del azúcar, sal, especias y ralladura de frutas. Agregar los huevos un poco batidos, leche con levadura y amasar un poco hasta que la masa casi no se pegue a las manos. Echar la mantequilla en dados poco a poco. Añade los frutos secos y las frutas picadas, pliega la masa suavemente para distribuirlos y déjala reposar tapada en un recipiente engrasado unas dos horas, hasta que doble su volumen. Desgasifica ligeramente sobre la encimera, forma una hogaza redonda o métela en un molde alto, y deja que leve una segunda vez durante una hora más. Pincela la superficie con la yema batida y hornea a 180 °C con calor arriba y abajo durante unos 35 o 40 minutos, cubriendo con papel de aluminio a mitad de cocción si ves que dora demasiado rápido.

Variantes con frutos secos y frutas

Una vez dominada la masa base, el margen de personalización resulta inmenso. Quienes disfrutan con los grandes clásicos de la bollería invernal pueden orientar la receta hacia un auténtico panettone tradicional sustituyendo las nueces por pepitas de chocolate negro y abundante naranja confitada macerada previamente en ron añejo.

Si en la mesa hay comensales con intolerancias o dietas basadas en plantas, preparar un buen panettone vegano cambiando los lácteos por bebida de soja y aceite de coco virgen ofrece una miga sorprendentemente jugosa.

Tampoco hace falta complicarse con fermentos complejos para obtener resultados festivos; seguir los pasos de un panettone sin masa madre demuestra que la levadura de panadero convencional funciona de maravilla cuando se respetan los reposos. Y si prefieres una textura más compacta y rústica para acompañar quesos curados o foie en los entrantes, un pastel de pan y frutos secos con higos secos, avellanas tostadas y un toque de miel resuelve el maridaje con solvencia.

Trucos para que quede esponjoso

El secreto de una miga algodonosa reside en el desarrollo del gluten y en el control de la temperatura. Nunca incorpores la mantequilla fría ni derretida; debe tener textura de pomada para emulsionar correctamente con la red de harina sin romperla.

Si notas la masa demasiado pegajosa durante el amasado, resiste la tentación de añadir más harina a puñados, ya que solo conseguirías un pan apelmazado tras el horneado.

Cómo conservarlo

Las masas enriquecidas con mantequilla y huevo acusan rápido el contacto con el aire frío. Una vez que el pan se haya enfriado por completo sobre una rejilla, guárdalo dentro de una bolsa de algodón grueso o envuelto en papel encerado y mételo en un recipiente hermético lejos de fuentes de calor. Aguantará tierno entre cuatro y cinco días.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 3 horas y 45 minutos (incluyendo levados y horneado)

Porciones: 10 raciones

Información nutricional: 3.250 kcal totales (aproximadamente 325 kcal por ración)

Tipo de cocina: Española / Europea tradicional

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre navideño