Guanciale Frial Collection, el ingrediente imprescindible para hacer una auténtica carbonara

El Guanciale de Frial Collection es el aliado perfecto para quienes buscan un toque gourmet en sus platos. Nace de la receta tradicional italiana y de una selección cuidadosa de la mejor papada de cerdo Duroc. Cada pieza se cubre a mano con pimienta negra y se cura lentamente, sin prisas, un proceso que potencia su aroma y su suavidad. El resultado es una textura mantecosa que se funde en boca y un sabor profundo e intenso. Alta charcutería italiana con sello Frial.

Guanciale Frial, ahora más a tu alcance. Además de encontrarlo al corte en tu charcutería de confianza, el Guanciale de Frial Collection llega en una pieza de aproximadamente 250 g, envasada y lista para llevar. Con la misma calidad y el mismo sabor de siempre, en un tamaño perfecto para convertir cualquier receta en casa en una experiencia gourmet.

Su versatilidad lo convierte en un ingrediente ideal para preparar recetas clásicas italianas como la Carbonara o la Amatriciana, así como para disfrutarlo en taquitos, lonchas o tiras en ensaladas y aperitivos.

Convierte un plato clásico italiano en una experiencia gourmet Frial.

Y para celebrar el Día Mundial de la Pasta, Frial Collection propone la receta que mejor lo representa: la auténtica carbonara italiana, con todo el sabor del guanciale.

Espaguetis carbonara con Guanciale Frial

Ingredientes para dos personas:

100 g de Guanciale Frial cortado en tiras

160 g de espaguetis

2 yemas de huevo (1 por persona)

60 g de queso parmesano

60 g de queso pecorino

Pimienta negra al gusto

Así es la preparación