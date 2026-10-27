Guanciale Frial Collection, el ingrediente imprescindible para hacer una auténtica carbonara
El Guanciale de Frial Collection es el aliado perfecto para quienes buscan un toque gourmet en sus platos. Nace de la receta tradicional italiana y de una selección cuidadosa de la mejor papada de cerdo Duroc. Cada pieza se cubre a mano con pimienta negra y se cura lentamente, sin prisas, un proceso que potencia su aroma y su suavidad. El resultado es una textura mantecosa que se funde en boca y un sabor profundo e intenso. Alta charcutería italiana con sello Frial.
Guanciale Frial, ahora más a tu alcance. Además de encontrarlo al corte en tu charcutería de confianza, el Guanciale de Frial Collection llega en una pieza de aproximadamente 250 g, envasada y lista para llevar. Con la misma calidad y el mismo sabor de siempre, en un tamaño perfecto para convertir cualquier receta en casa en una experiencia gourmet.
Su versatilidad lo convierte en un ingrediente ideal para preparar recetas clásicas italianas como la Carbonara o la Amatriciana, así como para disfrutarlo en taquitos, lonchas o tiras en ensaladas y aperitivos.
Convierte un plato clásico italiano en una experiencia gourmet Frial.
Y para celebrar el Día Mundial de la Pasta, Frial Collection propone la receta que mejor lo representa: la auténtica carbonara italiana, con todo el sabor del guanciale.
Espaguetis carbonara con Guanciale Frial
Ingredientes para dos personas:
Así es la preparación
- Corta el Guanciale Frial en tiras y dóralo a fuego medio hasta que esté crujiente. Reserva los trozos crujientes para el toque final.
- En un bol, mezcla las yemas frescas con el queso pecorino, el parmesano y pimienta negra recién molida, hasta obtener una textura cremosa que realce su aroma y sabor.
- Hierve la pasta hasta que esté al dente y escúrrela. Reserva un poco del agua de cocción.
- Añade la pasta a la sartén con un poco del aceite que ha soltado el Guanciale al dorarse y mézclala para que absorba todo su sabor.
- Con el fuego apagado, incorpora la mezcla de huevo y quesos para lograr una textura sedosa y envolvente. Si hace falta, ajusta la cremosidad con un poco del agua de cocción.
- Corona el plato con los trozos crujientes de Guanciale Frial y una pizca de pimienta negra recién molida.