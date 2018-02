El arroz pilaf va bien con carne, con pescado y con ave. Es un plato que conquista al que lo prueba y que te permitirá introducir pequeñas variaciones cada vez que lo prepares y te apetezca poner un toque diferente. ¿Sabes cómo elaborar un arroz pilaf al estilo de un chef griego? No tienes más que seguir leyendo.

Ingredientes:

El arroz pilaf sabe tan bien que puede que te interese doblar las cantidades de la siguiente lista de ingredientes, para asegurarte de que te queda una ración para llevarte al trabajo al día siguiente. Para preparar una receta de arroz pilaf del que no quedará ni un grano, necesitas:

2 tazas de arroz blanco de grano largo

1/2 taza de guisantes, frescos o congelados

1/2 cebolla mediana, finamente picada

1/2 pimiento rojo mediano, finamente picado

1 ralladura de naranja en tiras finas

1/4 taza de pistachos picados y 1/4 taza de pasas

2 hojas de laurel

Un poquito de azafrán diluido en un cuarto de taza de agua caliente (que no llegue a hervir)

Hierbas aromáticas al gusto

2 tazas y media de caldo de pollo

1 cucharada de mantequilla sin sal

Sal

Cómo preparar un arroz pilaf

El arroz pilaf no tiene ninguna complicación, pero no puedes olvidarte de ningún ingrediente, porque ya no sería lo mismo. Para elaborar esta receta, sigue los siguientes pasos:

Precalienta el horno a 175ºC. Derrite la mantequilla en una cazuela apta para horno a fuego fuerte y, cuando ya esté líquida, agrega la cebolla y el pimiento. Sazona. Baja el fuego y remueve de vez en cuando, hasta que la cebolla se vea transparente, pero no dorada. Sube el fuego a medio y añade el arroz. Incorpora las hierbas aromáticas que desees. No dejes de remover en los próximos 3 a 4 minutos. Incorpora el azafrán y su agua, el caldo, la ralladura de naranja, las hojas de laurel y el vuelve a sazonar. Sube el fuego un poco más hasta que llegue a ebullición. Retirar algo de caldo, enfriar la base de la cazuela en agua fría, añadir los guisantes sobre el arroz y meter al horno con tapa. Sacar del horno pasados 15 a 20 minutos y dejar reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos más sin abrir la tapa. Para servir tu arroz pilaf, retira el laurel y la cáscara de naranja. En el momento de presentar en el plato, adorna con las pasas y los pistachos. ¿Qué te ha parecido esta receta de arroz pilaf?