‘The Economist’ llama a Pedro Sánchez «rey del teatro»

«Pedro Sánchez sabe de teatro». Así empieza el artículo del periódico semanal The Economist, que aborda temas de actualidad, economía internacional, política, tecnología y cultura, sobre el anuncio de la decisión de Pedro Sánchez de reflexionar sobre su continuidad en Moncloa. En un artículo que titula «¿Va a dimitir de repente el presidente del Gobierno español?», bajo el cintillo: «Europa | El rey del teatro», arranca destacando que «Pedro Sánchez knows drama» («Pedro Sánchez sabe de teatro o drama», en español), como se ha indicado con anterioridad.

«Cuando fue derrotado en las elecciones regionales y locales del pasado mes de mayo, el presidente del Gobierno español convocó inmediatamente elecciones nacionales. Apostarlo todo en su momento de mayor debilidad podría haber parecido una locura, pero Sánchez superó la prueba, reunió una mayoría raquítica y volvió a ser presidente del Gobierno», prosigue el periódico semanal londinense defender el libre comercio, la libre inmigración, la desregulación y la globalización.

«El teatro ha vuelto con su sorprendente decisión de despejar su agenda hasta el lunes, cuando anunciará si piensa seguir o no en el cargo», destaca The Economist, que prosigue en su artículo con que «la causa de su ‘reflexión’, dijo, fue un ataque a su mujer, Begoña Gómez». Sin embargo, al periódico británico no se le escapa que «los pilares del caso de tráfico de influencias contra ella parecen hasta ahora endebles. Entonces, ¿por qué el anuncio, que ha dejado atónita a España?», se pregunta a continuación para después desgranar diferentes posibilidades:

Primera opción : «Entonces, ¿por qué su anuncio? Quizá realmente planea marcharse. Hace tiempo que se dice que codicia un puesto internacional. El más plausible sería la presidencia del Consejo Europeo, la reunión periódica de los líderes nacionales europeos. Se dice que está reservada a un político de centro-izquierda de alto nivel cuando se produzca el relevo en los altos cargos tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio. El favorito es António Costa , que dimitió como primer ministro de Portugal el año pasado (para luchar contra unas acusaciones de corrupción que desde entonces parecen cada día más débiles). Sánchez procede de un país más fuerte, pero el año pasado dirigió una decepcionante Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (la asamblea de ministros que elabora las políticas). También ha puesto en aprietos a muchos en Bruselas con sus críticas inusualmente duras a la guerra de Israel en Gaza».

Segunda opción : «Otra razón para abandonar podría ser que saldrán a la luz más detalles sobre los asuntos de su esposa y él lo sabe; mejor andar a que le puedan empujar».

Tercera opción: «Otra razón para marcharse es la fragilidad de su coalición de gobierno, que se apoya en nacionalistas regionales que ya le han proporcionado interminables quebraderos de cabeza. La aprobación de los presupuestos será terriblemente difícil, y ya ha soportado seis años de críticas fulminantes por parte de la oposición de centro-derecha. Casi cualquier otro puesto podría parecer más atractivo·.

Todavía así, The Economist también aborda la posibilidad de que Pedro Sánchez se quede: