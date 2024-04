Nadal se luce en el trámite ante Blanch y regala otro partido a Madrid

La historia de Rafa Nadal cambia cuando salta a una pista de tenis de tierra batida. Ahí, los problemas pasan de su lado al del contrario y las dudas que pueda haber sobre su figura, se tornan en juegos que le permiten mandar en el casillero. Darwin Blanch, jovencísimo proyecto de estrella estadounidense, de apenas 16 años, lo comprobó en sus propias carnes, en un duelo en el Mutua Madrid Open que fue un mero trámite en el que Nadal, además de ganar claramente (6-1, 6-0), pudo lucirse ante un público al que había dejado muy preocupado en el día anterior.

Con la maquinaria a medio gas, debido a las molestias en el abdominal y el pubis y a la falta de rodaje competitivo, a Nadal le dio para dominar el grueso del encuentro ante un jugador al que aún le queda mucho para poder competir entre los mejores. La organización del Mutua Madrid Open brindó a Blanch la oportunidad de debutar en el torneo senior, pero el sorteo le emparejó con el mejor de todos los tiempos en tierra batida, un Rafael Nadal que como en sus mejores tiempos, monopolizó con su drive un encuentro finiquitado en poco más de una hora y del que no se pueden sacar muchas más conclusiones que el estado, limitado pero aprobado, del tenista español.

En segunda ronda, Nadal se encontrará por segunda vez en dos semanas con el australiano Alex de Miñaur, quien como cabeza de serie descansaba del partido inaugural. Será una buena ocasión para ver si Rafa puede dar ese «paso más» que solicitaba tras ceder en el Godó y en el que no confió el pasado miércoles en rueda de prensa. Los cambios, como también resaltaba el tenista balear, pueden venir muy pronto, y con el público llevándole en volandas y sin desgaste alguno tras jugar con Blanch, todo puede pasar el próximo sábado en el Estadio Manolo Santana.

Nadal se impone con claridad a un niño

Ambiente de día grande en la Caja Mágica, aunque el trasfondo en esta ocasión no era tan positivo como en otras ocasiones similares. Rafael Nadal Parera debutaba en el Mutua Madrid Open 2024 con su despedida del torneo como un hecho real, dentro del más que probable último año de su carrera deportiva. El recibimiento del público estuvo a la altura, con una ovación estruendosa que no desconcertó a un agradecido, pero concentradísimo Rafa.

Sabedor de que el mejor premio que podía darle al público era ganar, Nadal saltó muy concentrado y sabedor de que el peligro de Blanch, con apenas 16 años, estaba sólo en el saque. Con 1’90 metros de altura, Darwin es capaz de enganchar varios servicios potentes, pero la irregularidad acompañó al estadounidense, dejando que Nadal se adelantara pronto en el luminoso.

Un break inicial marcó el devenir de un encuentro en el que Nadal se sintió siempre cómodo, con sus circunstancias, y sin necesidad de forzar más de la cuenta. Pudo tirar algunos golpes de prueba, cometer algún error más de la cuenta, y finalmente sacar adelante los juegos por puros galones. El encuentro se dibujaba en la previa como una leyenda contra un niño, así fue y así se reflejó en el primer set, con un claro 6-1 favorable a Rafa.

Madrid disfrutará de otro partido de Rafa Nadal

Ni la condición de zurdo, ni los tiros planos. Darwin Blanch no inquietaba a un Nadal cada vez más tranquilo pero siempre 100% concentrado sobre la pista en la que tantas veces ha celebrado. No hubo más muescas de la cuenta, sabedor de que eran innecesarias ante un rival muy joven y seguramente contrariado, pero sí un doble break que mató el partido en el segundo set, para delirio de la afición.

Ahí, se dibujó un escenario extraño, pocas veces visto en un torneo de este calibre. El público iba, deliberadamente, con Rafa Nadal, pero al contrario de lo presenciado en otros capítulos, no animaron demasiado al rival en búsqueda de que el encuentro se alargara y el precio de la entrada alcanzara su valor. La prioridad, de todos, era que Nadal ganara y descansara, que no hubiera atisbo de una lesión que acabara con todo. Y así sucedió. Después de una hora y seis minutos de partido, el español sumaba el punto definitivo y su pase, lógico, contundente y esperanzador, a segunda ronda del Mutua Madrid Open. Nadal no se despide aún de Madrid.