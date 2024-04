Madrid explota para recibir a Rafa Nadal: espectacular homenaje de la Caja Mágica a su ídolo

Rafa Nadal contó con un recibimiento de impacto en su regreso al Mutua Madrid Open, en la que será, salvo milagro, su última participación en uno de los torneos más especiales para él. La grada del Estadio Manolo Santana, llena hasta la bandera, se puso en pie para recibir a su ídolo, en la presentación de jugadores previa al inicio del partido ante Darwin Blanch, y con una emocionante ovación, colaboró a que el escenario fuera inmejorable para acoger al campeón español.

Nadal, que había confirmado en la jornada anterior su despedida del Mutua Madrid Open al término de la presente edición de 2024, recibió el homenaje que merecía por parte del público, a la espera de que la organización, que tiene en uno de sus grandes amigos en el circuito, Feliciano López, al director del torneo, hiciera lo propio en algún momento del torneo. por el momento, un público volcado en una ovación que sólo es la primera de la carrera de despedida de Rafa en la Caja Mágica, pone la primera dosis emotiva del camino.

Pese a lo emocionante del ambiente, Rafa Nadal se mantuvo concentrado ante el partido que le esperaba, frente al adolescente Darwin Blanch. El jugador balear agradeció con varios gestos hacia la grada el apoyo obtenido y pronto recuperó el chip que tanto le ha caracterizado y que le acompañará hasta el último día. La versión más competitiva de Nadal volvía a activarse.

Gen Z vs Legend 🌟

5x champion @RafaelNadal – playing for likely the final time in Madrid – takes on 16-year-old rising star Darwin Blanch —>> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/P6njRl4x6k

— Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2024