Convocatoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: Rodrygo viaja a San Sebastián, Bellingham no

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos con la Real Sociedad en el Reale Arena tiene como gran novedad la presencia en la lista de Rodrygo Goes. El brasileño sufrió un proceso gripal y no se entrenó, pero está en la lista para disputar el encuentro de Liga de este viernes. Jude Bellingham, sin embargo, no ha superado la gastroenteritis y no viajará a San Sebastián.

Los que tampoco están en la convocatoria del Real Madrid, además del ingles, son Mendy, Alaba y Courtois. El galo se sigue recuperando de la ligera sobrecarga que sufrió ante el Manchester City. El miércoles no se entrenó junto a sus compañeros y, aunque este jueves sí que empezó la sesión, nadie le forzará. El objetivo es que llegue a tope para el duelo del próximo martes contra el Bayern.

Por otro lado, Courtois no está en la lista, pero sí está en el tramo final de su recuperación y podría viajar a Múnich. La idea es que juegue contra el Cádiz el próximo fin de semana en el Bernabéu. Mientras, Alaba continúa con su proceso de recuperación. Rodrygo, en cambio, que no entrenó este jueves, sí entra en la convocatoria del Real Madrid.

El Real Madrid viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad tras la semana fantástica del conjunto blanco, donde eliminaron al Manchester City en los cuartos de final de la Champions y vencieron al Barcelona en el Bernabéu para ganar más de tres cuartos de Liga. El siguiente objetivo de los madridistas es cerrar cuanto antes el campeonato entonando el alirón.

Si el Real Madrid gana a Real Sociedad, Cádiz y Granada será campeón de Liga. Además, si suman los seis primeros puntos y el Barcelona pinchan contra el Valencia o Girona, también serían campeones el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Lo que parece evidente, es que antes o después conquistarán el título número 36.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Kepa y Fran.

Defensas: Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García y Rüdiger.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler.

Delanteros: Vini Jr., Rodrygo, Joselu y Brahim.