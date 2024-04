Ancelotti: «La continuidad de Xavi me parece muy buena decisión para el Barcelona»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena. Tras ganar el pasado domingo al Barcelona, los blancos buscan sentenciar cuanto antes la Liga. Para este choque, el italiano hará rotaciones pensando en Múnich, donde el próximo martes jugarán la ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern.

El italiano comenzó analizando el encuentro contra la Real Sociedad: «Faltan siete puntos para ganar la Liga y hay que intentar conseguirlos lo antes posible. Será un partido complicado, como siempre contra ellos, pero se intentará ganar».

Sobre la continuidad de Xavi dijo que «ha hecho un gran trabajo en Barcelona». «Me parece una buena decisión para el Barcelona», añadió. «Todo es importante, pero también hay que respetar la opinión. A lo largo de mi carrera he cambiado de opinión muchas veces. Está permitido», comentó.

Por otro lado, explicó que «Bellingham y Rodyrgo estarán disponibles para mañana». «Mendy no viajará, estará bien, pero prefiero que se quede a trabajar», explicó.

Sobre la polémica del Clásico, no quiso opinar sobre lo que dijo Laporta, y dejó claro que no le molestó: «Tenemos sensaciones tan buenas que todo lo que afecta alrededor no es nada. Sólo queremos acabar de la mejor manera posible». «Todo el mundo, también vosotros, os habéis dado cuenta de estas declaraciones. No tengo nada que añadir de esto. Las palabras se las lleva el viento», continuó.

Ancelotti también habló de Güler: «Está bien y llevo tiempo diciendo que ha estado disponible. No ha tenido los minutos que merecía, pero puede jugar en cualquier momento».

El italiano también habló de como gestiona el vestuario: «Hasta que la matemática no nos dé la Liga tenemos que pelear y luchar. La dinámica es muy buena y nos sirve para preparar los partidos de Champions. Hay que competir y ganar es lo mejor».

«Ha mejorado su nivel. Le faltan minutos de juego. Puede ser titular o no», comentó sobre Militao y la posibilidad de que sea titular. Además, habló de Vinicius y dejó claro que tiene «margen de mejoría». «Lo hará porque tiene la humildad necesaria para hacerlo», añadió.

Por último, habló de la portería: «Tengo que pensarla bien la alineación. El desgaste ha sido grande y algunos jugadores no han recuperado al cien por cien. Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería. Courtois podría jugar contra el Cádiz».