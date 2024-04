Courtois ya está recuperado y podría jugar ante el Cádiz en el Bernabéu

Carlo Ancelotti desveló que Thibaut Courtois está prácticamente recuperado de la lesión que sufrió hace un mes (la segunda en la temporada) y que existe la posibilidad de que pueda jugar el partido de la próxima semana de Liga ante el Cádiz (sábado 4 de mayo). Esto supone toda una novedad en el Real Madrid, una gran noticia para el club y para el jugador, que no ha podido disputar ni un sólo minuto esta temporada.

«Courtois está bien, creo que va a estar disponible la próxima semana para viajar con nosotros y puede jugar el partido contra el Cádiz», comentó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes en San Sebastián. Ante la Real Sociedad no estará Courtois, tampoco ante el Bayern de Múnich (martes 30), aunque es posible que viaje a Alemania para hacer grupo, pero sí puede que ya juegue contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu.

«Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería», añadió un Carlo Ancelotti que dio así una gran noticia al madridismo: Courtois está de vuelta y es muy posible que dispute partidos oficiales antes del final de la temporada con el Real Madrid.

Thibaut Courtois se rompió el menisco interno de la rodilla derecha hace un mes y en un momento clave de la recuperación de su anterior lesión. El belga se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la pretemporada, motivo por el que no pudo disputar ningún minuto en el presente curso futbolístico. El mejor guardameta del mundo está sufriendo el drama de las lesiones con una temporada 2023/24 para olvidar, pero que puede acabar con algo de esperanza.

Fue en un ejercicio de apoyos cuando el portero belga sufrió un crack en la rodilla que le hizo prever que algo iba mal. Courtois se retiró al vestuario donde fue examinado y se confirmó la dolencia que, dentro de lo grave, desde el club daban gracias de que ‘sólo’ fuera el menisco, ya que una rotura de ligamentos hubiera sido mucho más preocupante.

Ancelotti analiza la actualidad del Real Madrid

Además, en esta rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad, Ancelotti recordó que «faltan siete puntos para ganar la Liga y hay que intentar conseguirlos lo antes posible. Será un partido complicado, como siempre contra ellos, pero se intentará ganar». A su vez, el técnico del Real Madrid explicó que «Mendy no viajará, estará bien, pero prefiero que se quede a trabajar», tal y como adelantó OKDIARIO.

Sobre la continuidad de Xavi Hernández en el Barcelona, Ancelotti dijo que «ha hecho un gran trabajo en Barcelona». «Me parece una buena decisión para el Barcelona», añadió. «Todo es importante, pero también hay que respetar la opinión. A lo largo de mi carrera he cambiado de opinión muchas veces. Está permitido», comentó.

Sobre la polémica del Clásico, no quiso opinar sobre lo que dijo Laporta, y dejó claro que no le molestó: «Tenemos sensaciones tan buenas que todo lo que afecta alrededor no es nada. Sólo queremos acabar de la mejor manera posible». «Todo el mundo, también vosotros, os habéis dado cuenta de estas declaraciones. No tengo nada que añadir de esto. Las palabras se las lleva el viento», continuó.