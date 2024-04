OKDIARIO sale a la calle a preguntar si Sánchez dimitirá: «No lo hará, está enfermo de poder»

La posible dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está revolucionando la vida política y se ha convertido en el principal tema de conversación. Por eso, OKDIARIO ha salido a la calle para preguntar a la gente si cree que el jefe del Ejecutivo va a dimitir este lunes. La respuesta ha sido unánime. «No dimite ni aunque le paguen, ha dicho un joven en declaraciones a este periódico, a lo que una joven ha añadido: «Está enfermo de poder».

Era precisamente este miércoles cuando Sánchez anunciaba en su carta «a la ciudadanía» la decisión que había tomado de suspender la agenda pública que tenía para los próximos días. En principio, no la retomará hasta el próximo lunes, cuando ha fijado su intervención para anunciar si deja la política por las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, y sus negocios, asunto sobre el que un juzgado de Madrid ya ha abierto diligencias de investigación.

«Debería dimitir pero estoy segura de que no lo va a hacer», ha añadido una mujer. La mayor parte de la sociedad coincide en que este movimiento del presidente del Gobierno es una estrategia política más. «Han pasado cosas más graves y no ha dimitido, no creo que lo haga ahora», ha dicho otro de los entrevistados.

Otro señor que caminaba por el centro de Madrid con su mujer se ha acercado al micro de OKDIARIO para decir que «cualquier persona normal querría que Pedro Sánchez dimitiese» y añade «es una estrategia más». No es el único que tiene tan clara su respuesta porque dos trabajadores preguntados por este periódico lo dejan claro: «Si por mi fuese que dimitiese mañana mismo».

«Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», es una de las frases escritas en la carta que difundió Sánchez en su perfil de la red social X.

Lo que está claro es que a tan sólo dos días del inicio de la campaña catalana, el líder del PSOE ha decidido suspender todos sus actos públicos. No tendrá agenda del Gobierno ni tampoco del partido, aunque no se ha informado de si Sánchez permanecerá en Moncloa o tiene previsto salir de Madrid durante este periodo de «reflexión».

Prensa mundial

A pesar de que OKDIARIO ha salido a las calles madrileñas para hablar con la gente sobre esta sorpresiva carta que difundió Pedro Sánchez en su red social, toda la prensa internacional se ha hecho eco de esta noticia y, sobre todo, del posible escándalo en el que puede estar involucrada la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Desde países más cercanos, como Francia, hasta otros más alejados, como Estados Unidos, las principales cabeceras de los distintos países del mundo se han hecho eco de la noticia del parón de Sánchez y su decisión sobre si seguiría siendo el presidente del Gobierno en España.