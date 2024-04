Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez que tome el control de los jueces y medios críticos

Laura Arroyo, tertuliana del programa de Silvia Intxaurrondo en TVE, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome el control de los jueces y medios de comunicación críticos. «Hay que actuar inmediatamente», ha espetado la periodista en la tertulia en la que se debatía sobre la decisión del presidente del Gobierno de cancelar su agenda y reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo socialista.

«Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar», ha asegurado Arroyo en cuanto se le ha concedido el turno de palabra. La tertuliana ha reclamado al Gobierno que empiece «por tocar ese poder judicial» para, posteriormente, solicitar la «intervención directa de medios que no son medios» y que, así, los periodistas de la oposición «dejen de ejercer de cloacas mediáticas».

«El lawfare no existe sin esos periodistas corruptos», ha aseverado la que también fuera secretaria de análisis político y discurso de Podemos hasta 2023, fecha en la que se embarcó en el medio de comunicación Canal Red, del fundador del partido morado, Pablo Iglesias.

Arroyo también ha señalado a «los miembros de la clase política», que ha asegurado que «se quedan calladitos y que dan la espalda cuando le están haciendo ese lawfare a muchísima gente». La tertuliana ha denunciado que ese tipo de ataques los han recibido varios miembros del que fuera su partido y de la órbita del mismo como «Mónica Oltra, Isa Serra, Irene Montero, Vicky Rossell, Alberto Rodríguez».

La periodista ha celebrado que haya habido políticos que se han solidarizado con el presidente del Gobierno, mayoritariamente, ministros y dirigentes socialistas, tales como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda ha denunciado las «agresiones personales, insultos y ataques a los entornos personales» a Sánchez y le ha pedido continuar: «Lo necesitamos para que España siga avanzando, ánimo presidente».

«Traducirse en hechos concretos»

Después de que TVE emitiese las declaraciones de Montero, la tertuliana del programa de Intxaurrondo ha exigido llevar a cabo más acciones. «Yo creo que la solidaridad política de hoy tiene que traducirse en hechos concretos, no sólo en una carta y hay muchos hechos concretos que él podría hacerlos desde la presidencia y que él podría hacerlos este lunes y hacerlos de verdad», ha subrayado Arroyo.

Respecto a la renovación del CGPJ, la tertuliana ha criticado que «ya estuvo bien cinco años de bloqueo, por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo», en alusión al PP, señalado constantemente por Sánchez como culpable del bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces. «Pues muy bien, ¿por qué sigue negociando con ellos el desbloqueo del CGPJ?», ha meditado la tertuliana.

Arroyo ha hablado también de realizar una «intervención directa de medios que no son medios y de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo». Sin entrar en detalle, ha comentado que hay que «ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas porque el lawfare no existe sin esos periodistas corruptos».

La ex miembro de Podemos ha expresado que le produce «también un poco de vergüenza» que se piense «que el lawfare empezó el 23 de julio», en alusión a la fecha en la que tuvieron lugar las últimas elecciones generales, tras las que el PSOE volvió a reeditar su Gobierno de coalición.

Arroyo también ha criticado que los socialistas denuncien ahora que «el único que ha sufrido lawfare es Pedro Sánchez y su esposa». La tertuliana del programa de Intxaurrondo ha opinado que «en este país, lamentablemente, hay precedentes». Por eso, a ojos de la también presentadora de Canal Red, «hay que actuar inmediatamente».