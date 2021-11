El coordinador general de EH Bildu, el proetarra Arnaldo Otegi, ha anunciado que la coalición soberanisa votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, al haberse producido «avances» en las negociaciones en «la defensa de los intereses» de Euskadi. Otegi ha dado a conocer esta decisión y, además, ha aplaudido la «masiva» participación en la manifestación convocada por la coalición soberanista el pasado sábado bajo el lema ‘Lortu arte’ -‘Hasta conseguirlo’- en Bilbao.

En Levántate OK, Carlos Cuesta ha explicado en detalle qué se esconde detrás del apoyo de los proetarras a los presupuestos. «Sánchez no manda en este Gobierno. Mandan dos partidos que son ERC y Bildu. Esta alianza del PSOE le permite tener garantizados casi cuatro millones de votos que hacen que la derecha no vaya a gobernar jamás en España. Mientras esta gente no deja de hablar de dictaduras, estos tipos no dejan de insultar a las víctimas del terrorismo».