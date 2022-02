Las bandas latinas que han cometido dos asesinatos el pasado fin de semana en Madrid son siete y entre ellas se reparten todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Madrid se divide entre Ñetas, Dominican Don’t Play (DDP), Latin Kings, Blood, Forty Two, Trinitarios y Mara Salvatrucha, hasta hace unos años, inédita en España y que de momento apenas tiene miembros. El pasado domingo en el distrito de Ciudad Lineal, en el barrio de Pueblo Nuevo, tuvo lugar un apuñalamiento. Un joven paraguayo de 19 años fue apuñalado por varios pandilleros de los Dominican Don’t Play. En Levántate OK, Javier Cárdenas no se ha mordido la lengua ante este hecho: «Son unos mierdas cobardes que tienen que ir en grupo con machetes».

Según un estudio realizado por el Centro de Ayuda Cristiano, son unos 2.500 jóvenes en total, algunos españoles por nacimiento ya en nuestro país aunque sus padres son extranjeros, otros españoles de DNI por reagrupación familiar y otros nacidos fuera de España en Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, El Salvador y República Dominicana sobre todo. Unos 800 tienen entre 19 y 25 años y unos 1.200 de ellos tienen entre 14 y 18 años, el resto son menores de esa edad. En total, el estudio contabilizó unos 50 grupos de Ñetas y Latin Kings y más de 80 grupos de Trinitarios y DDP. Estas cuatro bandas son las más numerosas en la Comunidad de Madrid. Anualmente, las bandas latinas mueven unos 9,6 millones de euros en actividades delictivas.