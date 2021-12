La Mesa del Senado ha aceptado la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, para que comparezca en la Cámara Alta la actriz María García García, conocida artísticamente como Bárbara Rey, para «explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado».

En Levántate OK, Javier Cárdenas recuerda cómo fue «hace 20 años» su primer encuentro con Barbara Rey y cómo esta le contó «sin tapujos» su relación con el Rey Juan Carlos I. Esa entrevista, desvela Cárdenas, «Barbara Rey me dijo que tenía cintas y que si a ella le pasaba algo, algunas guardadas en cajas fuertes de un banco, esas cintas verían la luz». La entrevista tendría que haber salido en el programa ‘Crónicas Marcianas’ pero no se atrevieron a emitir.